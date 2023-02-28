Sitronics Group вошла в число крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры и оснащения дата-центров по версии CNews

Sitronics Group (входит АФК «Система») вошла в число крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры и оснащения дата-центров по версии CNews. Компания показала положительную динамику и разместилась на 5 строчке сразу в двух категориях – как поставщик ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры дата-центров.

Аналитики оценили рост выручки 20 крупнейших ИТ-компаний. Sitronics Group оказалась в первой пятерке лидеров как поставщик ИТ-оборудования, компонентов и программного обеспечения для построения инфраструктуры в целом, так и в категории по оснащению ЦОДов по итогам 2021 г.

«Sitronics Group имеет многолетний опыт по созданию и поддержке устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры заказчиков, а также в проектировании и строительстве дата-центров. Можно сказать, что это наши базовые компетенции. Мы используем самые функциональные российские системы и решения, что крайне актуально в нынешних реалиях. Кроме того, при реализации проектов мы применяем собственное ИТ-оборудование и разработки, к примеру, автоматизированную систему для диспетчеризации и управления ЦОД», — сказал вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

По финансовым результатам Sitronics Group показала положительную динамику. Так, от реализации проектов по созданию физической ИТ-инфраструктуры компания получила 8,9 млрд руб., а от проектов по строительству ЦОДов – 2,8 млрд руб.

«Sitronics Group подтверждает статус ИТ-компании, которая может реализовывать инфраструктурные проекты любого масштаба. Группа значительно нарастила портфель продаж собственного оборудования и разработок. Несмотря на произошедшие в стране изменения, потребность в инфраструктурных решениях по-прежнему есть. Мы ожидаем увеличение доли российских вендоров на рынке ИТ-инфраструктуры и рост компании в этом сегменте», — отметил председатель Совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.