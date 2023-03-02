Cloud и ICL Services стали партнерами

Облачный провайдер услуг и сервисов Cloud (ООО «Облачные технологии») объявил о партнерстве с компанией ICL Services (входит в ГК ICL). В ближайших планах — совместные проекты по миграции в облачные сервисы.

Сотрудничество Cloud и ICL Services поможет заказчикам оперативно решать комплексные задачи, связанные с переходом в облака. В частности, снизить издержки и повысить эффективность Test&Dev проектов или развернуть в облаке сайт, что позволит справиться с любой нагрузкой, а также безопасно хранить свои данные в облаке с аттестацией УЗ-1.

Клиенты ICL Services смогут использовать более 50 облачных сервисов корпоративного уровня для решения различных задач.

«Рынок облачных услуг растет опережающими темпами. Все больше компаний понимают технологические и экономические преимущества миграции своей инфраструктуры и учетных систем в облака. Для успешной реализации подобных проектов необходимо сочетание надежной, полнофункциональной облачной платформы, которую предоставляет Cloud, c профессиональными услугами по миграции и широкими компетенциями в различных отраслях, которыми обладает ICL Services», — сказал руководитель группы по работе с вендорами ICL Services Ильдар Надреев.

«Партнерство Cloud и ICL открывает для заказчиков широкие возможности миграции в российское облако, что является наиболее доступным для любых компаний способом нарастить мощность своих ИТ-систем без инвестиций в покупку дорого «железа». Уверен, что наше партнерство поможет еще большему количеству компаний повысить эффективность своих цифровых систем для развития и масштабирования своего бизнеса», — отметил Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.