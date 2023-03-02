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Компания Unicon Outsourcing выступит на конференции CNews «Цифровизация HR»

Unicon Outsourcing расскажет о ключевых HR-трендах 2023 года, а также об инструментах, отвечающих современным требованиям специалистов отрасли: личном кабинете с КЭДО, HR-ботах, роботах для автоматизации кадровых процессов. О цифровых продуктах расскажет Зульфия Юпашевская, заместитель директора департамента по кадровым услугам Unicon Outsourcing.

HR-бот — инструмент, позволяющий сотрудникам оперативно получать необходимую информацию об оставшихся днях отпуска, рассчитывать сумму отпускных, а также согласовывать и подписывать заявления на отпуск, локальные нормативные акты и т.д. Бот оптимизирует работу кадровой службы на 30%.

Благодаря личному кабинету сотрудники получают доступ к различным функциям, среди которых: возможность просматривать и подписывать заявления на предоставление отпуска, командировки, сверхурочную работу, запрашивать справки, менять персональные данные и график работы. Руководители могут отслеживать остаток отпусков у подчиненных и назначать замещение в период своего отсутствия. Кроме того, в личный кабинет возможно внедрить КЭДО, что позволит сэкономить 20% расходов компании за счет сокращения архивных площадей.

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