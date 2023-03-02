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«Рексофт консалтинг» оценила потенциал экспорта российского ПО

«Рексофт консалтинг» (подразделение трансформационного и стратегического консалтинга в группе «Рексофт») оценила потенциал экспорта российского ПО, а также выделила наиболее перспективные технологии в этом направлении.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, глобальные тенденции и спрос на рынке ИТ не изменились, и у российских игроков остается существенный потенциал для выхода на дружественные рынки.

Мировой тренд показывает, что даже на фоне общего замедления роста рынка ИТ до 2,4% направления прикладного ПО и услуг растут опережающими темпами – 9,3% и 5,5% соответственно. Рост обусловлен развитием трех основных направлений: прикладное ПО с использованием ИИ, кибербезопасность и облачные решения. Так, международный рынок приложений и услуг разработки ИИ в 2022 г. совокупно вырос до $200 млрд. Глобальные аналитические исследования, а также опрос State of the CIO Study 2023 показывают, что ИТ-бюджеты компаний не сокращаются и ярко отражают наиболее востребованные технологические области. Подавляющее большинство CIO отводит около 30% совокупных затрат каждому из указанных нами направлений: прикладному ПО с использованием ИИ, кибербезопасности и облачным решениям. Мировой тренд на переход к гибридным облакам для игроков из РФ говорит о том, что приложения, выводимые на международный рынок, в обязательном порядке должны быть готовы работать в облачных средах.

Также у российских игроков есть возможность проявить себя в наметившейся нише платформенного ПО для решений промышленного ИИ, где формируется устойчивый спрос (на глобальных рынках общий рост этого сегмента составил более 30%). Объединение существующих наработок, опыта и системная поддержка от государства, которая в этом году утроилась, могут создать необходимый опережающий темп.

С точки зрения анализа потенциала рынка необходимо заметить, что несмотря на то, что США, Европа и Япония суммарно занимают достаточно крупные сегменты в общемировом объеме, на долю дружественных стран приходится порядка 47% глобального рынка. Это страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, части Азии. При этом, если выделять из общего пула сегменты прикладного ПО и услуг и взять за основу консервативный сценарий развития, то российским разработчикам ПО доступно порядка 15% от общемирового рынка. При кажущейся скромности это является достаточно перспективным объемом для экспорта отечественных ИТ-решений. В данной оценке учтено, что, несмотря на дружественность, открытые рынки конкурентны и для успеха необходимо высокое качество ПО, налаженная партнерская сеть и комплексная сервисная поддержка.

Из перспективных моделей развития стоит отдельно выделить два сегмента. Для активно развивающихся стартапов в области приложений на базе ИИ следует выделить возможность привлечения инвестиций от более крупных игроков, в том числе российских, для дальнейшего развития и экспортной экспансии (например, Rubbles, Cyberphysics). Также имеет серьезные перспективы модель предоставления платформенного ПО для решений промышленного ИИ как сервис в перспективе с ответственностью за полученный эффект. Кроме того, в сегменте крупных российских игроков кибербеза наметился тренд на расширение своей линейки решений путем поглощений компаний со смежными технологиями (например, сделка с ForPeople), а также развитие на международном рынке с помощью локальных партнеров (например, в ОАЭ).

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