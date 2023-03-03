BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015

Компания-интегратор BIA Technologies успешно прошла ресертификацию о соответствии внутренней системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Полученный сертификат действителен до 2025 г. Проверку проводила «Международная служба сертификации» — аккредитованный независимый орган по сертификации систем менеджмента в российских компаниях.

Сертификат подтверждает высокое качество работы BIA Technologies при предоставлении услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях заказчиков, включая консультационные услуги, помощь в выборе программного продукта, его продажу, обучение персонала, проектирование, разработку, ввод в эксплуатацию и сопровождение информационных систем, в том числе на основе программных продуктов фирмы «1С».

«Заказчик должен быть уверен в том, что интегратор справится даже с самым сложным проектом по внедрению. Соответствие системы менеджмента качества признанному в индустрии стандарту говорит о том, что все процессы в компании отлажены, сотрудники обладают высочайшей квалификацией, а инфраструктура готова к работе в самых разных условиях», — сказал Максим Мельситов, директор по развитию бизнеса BIA Technologies.

BIA Technologies является многолетним партнером фирмы «1С». Ранее компания получила статусы «1С:Франчайзинг», «1С:ЦКТП» (Центр корпоративной технологической поддержки), «1С:КОРП», «1С:Консалтинг» и «1С:Центр ERP».