Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке»

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой роли Георгий будет отвечать за ассортимент и работу с поставщиками, развитие собственной торговой марки сервиса и направления готовой еды, а также за появление новых услуг и товарных категорий.

Георгий имеет более чем 15-летний опыт работы в продуктовом ритейле на руководящих должностях. Он управлял командами и проектами в сфере ИТ, отвечал за разработку и реализацию стратегии бренда, операционное управление.

До прихода в «Азбуку вкуса» работал в сфере информационных технологий в компаниях Cisco Systems и Sandvine. В «Азбуке вкуса» прошел путь от специалиста управления информационных технологий до директора департамента инноваций. В 2016 г. назначен на должность вице-президента по информационным технологиям и инновациям, в 2019 г. перешел на позицию вице-президента компании.

По итогам IV квартала 2022 г. «Лавка» продолжает сохранять позитивную маржинальность по юнит-экономике.

GMV сервиса увеличился на 51% относительно аналогичного периода в 2021 г.

Выручка сервисов электронной коммерции (FMCG-товары из «Маркета», «Лавка», доставка продуктов через «Яндекс еду» и Delivery club) выросла на 101% по сравнению с IV кварталом 2021 г.

Доходы от прямых продаж (1P) выросли на 70% в IV квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счёт роста «Яндекс лавки» (рост сервиса был обусловлен в первую очередь дальнейшим увеличением количества товаров в заказе, что положительно сказалось на среднем чеке) и прямых продаж «Яндекс маркета» — они увеличились благодаря росту товарооборота и бизнеса в целом, а также благодаря приобретению товаров IKEA.