CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке»

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой роли Георгий будет отвечать за ассортимент и работу с поставщиками, развитие собственной торговой марки сервиса и направления готовой еды, а также за появление новых услуг и товарных категорий.

Георгий имеет более чем 15-летний опыт работы в продуктовом ритейле на руководящих должностях. Он управлял командами и проектами в сфере ИТ, отвечал за разработку и реализацию стратегии бренда, операционное управление.

До прихода в «Азбуку вкуса» работал в сфере информационных технологий в компаниях Cisco Systems и Sandvine. В «Азбуке вкуса» прошел путь от специалиста управления информационных технологий до директора департамента инноваций. В 2016 г. назначен на должность вице-президента по информационным технологиям и инновациям, в 2019 г. перешел на позицию вице-президента компании.

По итогам IV квартала 2022 г. «Лавка» продолжает сохранять позитивную маржинальность по юнит-экономике.

GMV сервиса увеличился на 51% относительно аналогичного периода в 2021 г.

Выручка сервисов электронной коммерции (FMCG-товары из «Маркета», «Лавка», доставка продуктов через «Яндекс еду» и Delivery club) выросла на 101% по сравнению с IV кварталом 2021 г.

Доходы от прямых продаж (1P) выросли на 70% в IV квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счёт роста «Яндекс лавки» (рост сервиса был обусловлен в первую очередь дальнейшим увеличением количества товаров в заказе, что положительно сказалось на среднем чеке) и прямых продаж «Яндекс маркета» — они увеличились благодаря росту товарооборота и бизнеса в целом, а также благодаря приобретению товаров IKEA.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

Huawei заклеивает изолентой микросхемы на серверах, чтобы не подставить поставщиков под санкции

Европол накрыл колл-центры, обманывавшие криптоинвесторов по всему миру

«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle

«Яндекс» выпустил бронированный «Браузер» для бизнеса и просит за него деньги

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще