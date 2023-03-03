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Учебный центр Softline получил статус авторизованного сертификационного центра от ГК «Астра»

Учебный центр Softline — центр компетенций по авторизованному обучению по продуктам российских вендоров – получил статус сертификационного центра от ГК «Астра».

Сертифицированный системный администратор Astra Linux Special Edition/ Special Edition 1.7 – сертификационные экзамены вендора, которые теперь доступны в сертификационном центре. Наличие в штате компании сертифицированных специалистов дает множество преимуществ, среди которых не только повышение квалификации, но и возможность участия в различного рода тендерах. Статус сертифицированного специалиста является общепризнанным и объективным критерием оценки компетенций.

Сдача экзамена для получения сертификата возможна только после обязательного прохождения авторизованных курсов: сертифицированный системный администратор Astra Linux Special Edition – обязательные 2 курса линейки 1.6 – ALSE-1602 и ALSE-1603; сертифицированный системный администратор Astra Linux Special Edition 1.7– обязательные 2 курса линейки 1.7 – AL-1702 и AL-1703.

Возможные форматы сдачи – очный только в Москве, дистанционный – из любой точки мира, в любое время. При успешной сдаче экзамена кандидат получит сертификат компании ГК «Астра», подтверждающий навыки работы с операционной системой Astra Linux.

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