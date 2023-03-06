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Билайн инвестировал в разработку аудиобейджей

билайн приобрел миноритарную долю в казахстанской компании ТОО «Dybys Tech», владеющей стартапом Voca-Tech — разработчиком решений для цифрового управления качеством работы сотрудников.

Voca-Tech создал систему автоматизированного контроля, которая при помощи аудиобейджа фиксирует голос сотрудника для последующей аналитики, улучшения клиентского сервиса и роста продаж. На аудиобейдже указаны ФИО и должность сотрудника, а также есть предупреждение о том, что ведется запись разговоров. Решение работает с большинством поставщиков систем Speech to text, им пользуется уже более 50 крупных компаний.

Решения Voca-Tech расширяют продуктовый портфель «билайн.бизнес» в области ASR (Automatic Speech Recognition), а ряд корпоративных клиентов уже используют продукты стартапа для улучшения своего сервиса. Кроме того, разработки Voca-Tech позволяют удовлетворять требования государственных учреждений, заинтересованных повышении качества работы с населением.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу билайна: «Многим нашим заказчикам нужны инструменты оперативного контроля, управления и влияния на операционную эффективность своего персонала, который работает непосредственно с клиентами, пациентами и населением. Поэтому мы рады предложить лучшее решение на рынке: систему от Voca-Tech, объединяющую технологии сбора и аналитики данных на основе автоматического распознавания речи. Совместная работа билайна и Voca-Tech существенно ускорит проникновение комплексных систем речевой аналитики среди 300 тыс. представителей крупного и среднего бизнеса по всей России, являющихся клиентами билайн.бизнес».

Ренат Насретдинов, вице-президент билайн по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям: «Сделка с ТОО Dybys Tech — результат нашей системной работы по созданию ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые, но уже показавшие быстрый рост команды. Примером тому может служить закрытие в конце 2022 года сделки с белорусской компанией Knomary, одним из лидеров L&DTech рынка. Сегодня, инвестируя в Dybys Tech, мы открываем для себя очередную нишу, которая быстро набирает обороты: цифровое управление качеством работы сотрудников. Уверен, что наше партнерство принесет плоды для обеих компаний, но в первую очередь, для клиента».

Бэлла Муталлапова, со-основатель Dybys Tech: «Одержимость клиентом, нацеленность на результат и постоянное стремление создавать лучший продукт — те качества, которые объединяют нас с командой билайна. Наше партнерство началось в 2021 году и с первого дня показывает свою эффективность. Сейчас мы делаем очередной и очень серьезный шаг в развитии этого сотрудничества. Сделка дает нам возможность выйти в новые сегменты, такие как промышленное производство, транспорт, B2G, логистика. Иными словами, в те сферы, куда сами бы мы, наверное, выходили существенно дольше. Уже сегодня мы работаем в Казахстане и планируем расширять географию внедрения нашего продукта. Сложные задачи, как известно, нуждаются в инвестициях и поддержке большого партнера, заинтересованного в том, чтобы владеть одним из лучших продуктов на рынке. Для нас это безусловно билайн».

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