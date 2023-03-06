CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Москва обучит предпринимателей бизнес-навыкам управления интеллектуальной собственностью

Узнать, как правильно и эффективно управлять интеллектуальной собственностью можно будет в апреле 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Московского инновационного кластера.

Город комплексно помогает предпринимателям превратить интеллектуальную собственность в ценный актив, который будет приносить прибыль, помогать привлекать финансирование под залог этой собственности и защищаться от возможных убытков.

Очередной шаг в этой работе — проведение бесплатного образовательного курса по развитию компетенций в сфере интеллектуальной собственности (ИС). О начале отбора объявил Московский инновационный кластер. Прием заявок продлится до 31 марта 2023 г.

По итогам курса предприниматели станут экспертами в области управления интеллектуальной собственностью: их научат проводить учет и оценку нематериальных активов, работать с коммерческой тайной, а также грамотно выбирать инвесторов. Помимо теоретических блоков для участников подготовлены мастер-классы и занятия с применением ситуационного анализа.

«В Москве десятки тысяч инноваторов в лабораториях, офисах и на производствах заняты передовыми технологическими разработками, однако далеко не все из них задумываются о регистрации прав на результаты своей интеллектуальной деятельности. Поэтому мы разработали специальную образовательную программу, в рамках которой ведущие эксперты в области инноваций и интеллектуальной собственности научат разработчиков грамотно и эффективно управлять своими нематериальными активами, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Программа состоит из пяти тем, каждая из которых заканчивается практическими занятиями по закреплению навыков на примере реальных бизнес-кейсов. Обучение можно пройти как в онлайн-, так и в офлайн-формате. По итогам курса всем слушателям будет выдано удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Преподаватели курса — специалисты и практики из сферы интеллектуальной собственности и инноваций. В первом потоке, который проходил в конце 2022 г. — начале 2023 г., участие в обучении приняли более ста тридцати слушателей.

***

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще