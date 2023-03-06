Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) раскрыла предварительные неаудированные результаты деятельности за 2022 г. Объем отгрузок за 2022 г., по предварительным данным, увеличился с 7,7 до 14,5 млрд руб. На фоне роста эффективности бизнеса EBITDA увеличилась в 2,5 раза и составила 6,9 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. годом ранее.

Для улучшения восприятия и понимания акционерами и инвесторами публикуемой отчетности Positive Technologies вводит два дополнительных показателя управленческой отчетности: EBITDAC (прибыль компании без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации), рост в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом – c 1,6 до 5,2 млрд рублей; и NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов), который по сравнению с прошлым годом увеличился с 1,2 до 5,0 млрд руб. Показатель NIC станет ориентиром для акционеров компании при оценке возможной суммы дивидендных выплат.

«Бизнес IT-компании имеет определенную специфику, и мы считаем важным изменить подход к раскрытию управленческой отчетности. Для нас важно, чтобы менеджмент компании, ее акционеры и инвестиционное сообщество могли опираться на одни и те же данные и метрики, оценивая эффективность результатов ее работы, — сказал Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies. — В 2022 г. мы стали одной из наиболее прозрачных компаний, регулярно раскрывали данные о наших результатах и оставались на связи с нашими совладельцами, предоставляли всю необходимую информацию о нашей работе и разъясняли сложные для восприятия моменты. Сейчас мы хотим сделать наш бизнес еще более прозрачным и понятным, а также предоставить акционерам и инвесторам возможность с высокой точностью прогнозировать объем возможных дивидендных выплат».

В дополнение к традиционным показателям финансовой отчетности Positive Technologies теперь раскрывает дополнительные управленческие метрики, которые для топ-менеджмента компании являются одними из ключевых для принятия стратегически важных бизнес-решений.

Отгрузки представляют собой передачу права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности. Менеджмент компании внимательно следит за поступлением оплаты, так как показатель операционного денежного потока является одним из определяющих для роста компании и выплаты дивидендов. В связи с этим все отгрузки, не оплаченные в течение 3 месяцев после окончания календарного года, в данный показатель не попадают. Таким образом, финальные данные по данному показателю за 2022 г. будут сформированы после 31 марта 2023 г.

Ожидаемый объем отгрузок по итогам 2022 г. составит 14,5 млрд руб., по сравнению с 7,7 млрд руб. годом ранее. Увеличение объема отгрузок на 88% обусловлено увеличением объема новых отгрузок (рост на 5,1 млрд руб. или на 151%), продлением действующих лицензий (рост на 1,1 млрд руб. или на 36%) и увеличением объема услуг в области ИБ и расширенной технической поддержки (рост на 0,6 млрд руб).

В разрезе продуктов наиболее впечатляющую динамику показали MaxPatrol VM (прирост 1,3 млрд руб., новый продукт), PT Application Firewall (прирост 1,1 млрд руб. или 234%), PT Network Attack Discovery (прирост 0,8 млрд руб. или 188%), а также MaxPatrol SIEM, занимающий лидирующую позицию в структуре продаж компании (прирост 2 млрд руб. или 88%).

Показатель «Выручка» является неотъемлемой частью финансовой отчетности по МСФО и будет подтвержден аудитором компании в рамках консолидированной финансовой отчетности в апреле 2023 г.

Расчет выручки строится на основе данных по отгрузкам, уменьшенным на сумму НДС и на стоимость отгруженных сертификатов на «абонентское» обслуживание, срок действия которых еще не закончился, а также учитывает возврат выручки со сроком оплаты после 31 марта 2023 г.

Исходя из ожидаемого объема отгрузок на уровне 14,5 млрд руб., прогнозная выручка по итогам 2022 г. составляет 13,8 млрд руб., по сравнению с 7,1 млрд руб. годом ранее.

Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов по кредитам и займам, налогов, амортизации) традиционно является важным для оценки финансовой эффективности и результатов деятельности компании. При этом для компаний, работающих в отрасли ИТ, в частности для компаний-разработчиков ПО, характерной особенностью является наличие значительных капитализируемых расходов на разработку продуктов (R&D) и приобретение ИТ-оборудования. В этой связи для оценки финансового результата компании Positive Technologies вводит новый показатель управленческой отчетности — EBITDAC, представляющий собой прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации.

По результатам 2022 г. ожидаемое значение EBITDAC составит 5,2 млрд руб., в 3,2 раза выше по сравнению с результатом прошлого года. EBITDA компании, исходя из ожидаемого объема отгрузок, составит 6,9 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. годом ранее.

Управленческий показатель NIC представляет собой чистую прибыль без учета капитализации расходов. Он формируется на основе показателя EBITDAC и дополнительно учитывает внеоперационные доходы и расходы, а также налог на прибыль. Благодаря отказу от исключения из расчета NIC объема капитализируемых расходов, этот показатель представляет собой верхнюю границу суммы возможных к распределению акционерам компании дивидендов.

Positive Technologies предполагает, что при низком уровне долговой нагрузки (ниже 1,5; прогнозное значение отношения скорректированного чистого долга к EBITDA на конец 2022 г. — 0,04) компания будет стремиться направлять на выплату дивидендов от 50 до 100% от показателя NIC. Таким образом, NIC будет являться основным ориентиром для инвесторов при расчете возможной суммы дивидендов по итогам года.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в сторону того, чтобы наши акционеры и инвесторы могли легко ориентироваться в показателях отчетности, были уверенными в ее полноте и достоверности. Представленные нами дополнительные метрики управленческой отчетности будут формироваться по открытой и прозрачной методике, опираясь на аудируемые показатели, и мы надеемся, что такой расширенный формат отчетности в дальнейшем станет ориентиром и отраслевым стандартом для ИТ-компаний, что позволит их инвесторам быть в курсе реального финансового состояния компании и прогнозировать объем возможных дивидендных выплат», — отметил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

Итоговые консолидированные результаты деятельности и информацию о размере дивидендов за 2022 г., а также прогнозы на 2023 год Positive Technologies представит 6 апреля 2023 г.