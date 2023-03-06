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В большинстве компаний дистанционных сотрудников осталось менее 10% от штатной численности

Эра массовой удаленки, похоже, закончилась. Компаний, где работают дистанционные сотрудники, больше, чем до ковида, но процент тех, кто трудится удаленно, очень мал. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Удаленный персонал сегодня есть в 4 из 10 компаний, до ковида дистанционные сотрудники работали у каждого третьего работодателя, в мае 2020 г., в разгар пандемии, — в 59% компаний. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Санкт-Петербурге удаленный персонал сейчас есть в 36% предприятий и организаций, в Москве и регионах — в 40%.

Впрочем, доля тех, кто работает удаленно, невелика: в 7 из 10 компаний, сохранивших дистанционный характер работы, — менее 10% от штатной численности.

Сегодня на удаленке чаще всего трудятся программисты (в 39% предприятий и организаций) и эйчары (в 19% компаний). 14% работодателей оставили на удаленке часть офисного персонала. По 11% — бухгалтерию и кол-центр, 10% — проектировщиков.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 179

Время проведения: 8 февраля – 3 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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