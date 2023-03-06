Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза

Компания Delta Computers сообщает о росте выручки в 2022 г. в 2,6 раза. Увеличилось количество созданных компанией ПАК (программно-аппаратных комплексов), расширилась продуктовая линейка. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

В 2022 г. Delta Computers запустила программу, которая позволила компании развить партнерскую экосистему. Сейчас у Delta Computers 25 партнеров и четыре официальных дистрибьютора.

Помимо того, Delta Computers расширила продуктовую линейку. В перечне серверного оборудования, производимого компанией, появился универсальный модуль хранения Delta Argut Hybrid. В ряду клиентских устройств — персональный компьютер «Бобер» на процессоре «Байкал-М», «Ворон» на процессорах Intel и «Байкал-М» в классическом Tower-корпусе, монитор «Сова» (23 и 27 дюймов) и автоматизированное рабочее место «Ястреб».

Выручка компании в 2022 г. выросла в 2,6 раза. Наибольший вклад в доход Delta Computers привнесла реализация серверного оборудования и программно-аппаратных комплексов. Количество созданных ПАК при этом увеличилось. В 2022 г. совместно с партнерами компания выпустила программно-аппаратные комплексы в сфере облачных платформ, кибербезопасности и бизнес-аналитики.

Также в 2022 г. Delta Computers развивала линейку своего оборудования. Для флагманского продукта, сервера Delta Tioga Pass, компания разработала новые SKU, позволяющие использовать продукт в инфраструктуре NFV для сетей 5G. В модуле хранения данных Delta Argut Hybrid компания реализовала поддержку двухпортовых NVMe-дисков, что позволит использовать его в двухконтроллерных СХД с производительностью до 2 млн IOPS. Вдобавок продукт получил поддержку SATA HDD дисков нового поколения.

В планах Delta Computers на 2023 г. увеличить поставки серверов Delta Bright Lake на процессоре Intel Xeon Scalable третьего поколения и представить для продукта дополнительные SKU в ответ на возросшие требования рынка.

Также компания планирует обновить Delta Argut Hybrid для поддержки PCIe Gen4, что существенно увеличит его производительность.

ПК «Бобер» получит поддержку процессоров Intel 13 поколения в I квартале 2023 г. К середине 2023 г. ПК «Ворон» также обновится.

«Прошедший год показал, что взятый нами курс на создание ПАКов совместно с нашими технологическими партнерами – довольно успешен. Этот подход позволяет заказчикам существенно сократить сроки внедрения проектов, а также структурировать техническую поддержку. В связи с этим в 2023 г. в рамках развития линейки программно-аппаратных комплексов мы представим несколько новых решений, часть которых уже запущена в продуктивную эксплуатацию у заказчиков, а некоторые сейчас завершают тестирование в нашей лаборатории», — отметил Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

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Delta Computers — российский производитель ИТ-оборудования. Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и модули хранения, системы питания, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение, в том числе микроконтроллерное. Delta Computers разрабатывает продукты на базе открытых стандартов и является членом консорциума Open Compute Project (OCP).