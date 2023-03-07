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В ГК X-Com назначен директор по маркетингу

Группа компаний X-Com объявила о назначении Александра Ермакова на должность директора по маркетингу.

В ГК X-Com Александр перешел из «Первой экспедиционной компании» (ПЭК), где занимал должность директора по маркетингу бизнес-юнита «Маркетплейс» (ООО «ПЭК:МОЛЛ»). Ранее на протяжении более 10 лет он в качестве соучредителя рекламного агентства «Сигма» возглавлял его коммерческий департамент.

В новой должности Ермаков сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегии, поиске новых точек роста бизнеса, позиционировании и усилении бренда X-Com на российском рынке, а также комплексном продвижении продуктов, решений и сервисов группы.

В 2006 г. Ермаков окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), а в 2008 получил вторе высшее образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый менеджмент».

«Группа X-Com динамично развивается, чтоб отвечать актуальным рыночным трендам и постоянно меняющимся потребностям заказчиков. В качестве руководителя блока маркетинга мне предстоит решить ряд весьма амбициозных и непростых задач, связанных с продвижением бренда X-Com и отдельных направлений бизнеса группы. Поддержка коллектива уже есть. Уверен, что вместе мы уже скоро сможем представить рынку надежного ИТ-партнера, способного всесторонне поддержать трансформацию бизнеса благодаря наличию востребованных компетенций, продуктов, решений и сервисов», – сказал Александр Ермаков, директор по маркетингу группы компаний X-Com.

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