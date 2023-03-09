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«ИТ-экспертиза» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Генеральный директор компании «ИТ-экспертиза» Вячеслав Савлюк и генеральный директор «С-терра сиэспи» Михаил Иванов подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью развития интеграции решений двух компаний.

Соглашение направлено на усиление позиций компаний на рынке информационной безопасности и позволит увеличить эффективность использования технологической экспертизы компаний, совершенствовать и развивать существующие продукты и решения компаний, активизировать их продвижение, считают партнеры.

«Уверены, что наше технологическое партнерство значительно расширит возможности для предоставления качественных решений в области защиты информации для органов власти, финансово-кредитных организаций, телекоммуникационных отраслей и промышленного комплекса», – сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-экспертиза»

«Наши клиенты уже используют наше совместное решение для защиты удалённых подключений с контролем сетевого доступа. Уверены, что дальнейшее сотрудничество двух российских вендоров позволит предложить рынку ещё более широкий спектр современных решений для обеспечения безопасности данных, интегрировав наиболее актуальные функциональные характеристики наших продуктов», – отметил Михаил Иванов, генеральный директор компании «С-терра сиэспи».

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