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«Контур» представил решение для проверки транспортных судов по санкциям

Новая возможность появилась в «Контур.призме». Теперь логистические компании могут быстро проверить морской транспорт перед сделкой. Использовать суда, которые попали под санкции, рискованно: их могут задержать в порту, а сделку заморозить. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Попавший под санкции морской транспорт не может зайти в порт страны, которая наложила ограничения. Некоторые требования еще строже: они запрещают даже аренду такого судна. Чтобы снизить риски по сделкам, международные перевозчики должны проверять весь транспорт.

Обновление «Контур.призмы» позволяет быстро выяснить, распространяются ли ограничения на конкретное судно. Для проверки достаточно знать его название или номер IMO — уникальный идентификатор.

Если транспорт находится под санкциями, сервис покажет это, а еще — сформирует отчет на русском и английском языках. Пользователь увидит общее количество списков и детальную информацию по каждому: кто и когда наложил санкции, тип ограничений и когда их планируют снять.

Эксперты и аналитики сервиса собрали и проверили информацию обо всех списках, где упоминаются морские суда: танкеры, сухогрузы, контейнеровозы и другие. Данные постоянно обновляются, чтобы у пользователей всегда была актуальная информация.

Светлана Кирланова, руководитель сервиса «Контур.призма»: «Теперь пользователи могут быстро проверить все стороны сделки в “Контур.призме”. Знаем, как важно бизнесу сохранять устойчивые процессы, тем более в условиях ограничений. Надеемся, что решение поможет эффективно работать логистическим компаниям, частным перевозчикам и сотрудникам банков, которые проверяют валютные контракты своих клиентов».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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