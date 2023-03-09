Sitronics Group разработала и запустила обучающий курс по теме информационной безопасности для студентов Плехановского университета

Sitronics Group разработала и запустила обучающий курс по теме информационной безопасности для студентов Плехановского университета.

Курс лекций посвящен теме информационной безопасности и рассчитан на студентов всех специальностей. В рамках научно-образовательного сотрудничества, эксперт Sitronics Group проведет обучающий курс для студентов всех факультетов, начиная с первого курса.

Программа состоит из 16 лекций и рассчитана на один семестр. Автором выступил директор департамента по информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский. Sitronics Group (входит в АФК «Система») участвует в проекте в рамках ESG-концепции корпорации.

«Курс разрабатывался с целью дать студентам реально работающие инструменты и технологии определения опасной информации, находящейся в свободном доступе, а также базовые навыки информационной гигиены. Злоумышленники не стоят на месте, их технологии и методы эволюционируют, поэтому в рамках курса студентам мало давать рекомендации, их необходимо обучить алгоритму действия в каждой конкретной ситуации», – сказал Александр Дворянский.

В рамках курса со студентами будет проведен разбор практических примеров и алгоритмов действий в ситуациях, где есть риск стать жертвой мошенников и слива как личных, так и корпоративных данных. Они изучат то, как отличить фишинговое письмо или ресурс от настоящего, как создать отказоустойчивый пароль, уникальный алгоритм которого будет известен только пользователю, а также базовые правила определения фейковой информации в интернете.

Курс рассчитан на все потенциальные группы слушателей, начиная от бакалавриата и заканчивая магистратурой для студентов всех специальностей.

«Люди репостят фейковую информацию чаще, чем достоверную, потому что она кажется «вкуснее» и ярче. Это происходит из-за броских заголовков и фраз-триггеров — например, «обязательно распространите», «предупредите близких». Важно знать, как в огромном информационном потоке, который мы ежедневно получаем, отличить правду от фальшивки. Информация – очень серьёзный инструмент, она должна быть безопасной», – сказала Мария Штейн, исполнительный директор института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова.

РЭУ им. Г. В. Плеханова является одной из крупнейших образовательных организаций высшего образования в России и входит в топ вузов страны, выпускники которых востребованы у работодателей.

Ранее Sitronics Group запустила курс обучения по DevOps-инжинирингу в Воронежском государственном университете. Он был составлен центром разработки Sitronics Group в Воронеже, 70% команды которого являются выпускниками вуза.