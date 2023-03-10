CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты

За прошедший год россияне расширили перечень регулярно используемых методов оплаты товаров и услуг. Взамен прежних сервисов бесконтактной оплаты потребители стали чаще использовать привычные банковские карты и «Qiwi кошелек», а также пробовать новые платежные средств. Об этом CNews сообщил представитель Qiwi.

При оплате офлайн-покупок абсолютное большинство россиян (75%) стали чаще расплачиваться банковскими картами. Это связано в первую очередь с тем, что пользователи смартфонов, у которых перестали работать Apple Pay и Google Pay, адаптировались к оплате пластиковой картой.

Значительно реже респонденты отмечали (39%), что прибегают к использованию наличных средств. В то время как интерес к альтернативным способам бесконтактной оплаты у россиян начал расти. Возросла популярность российских Pay-сервисов и QR-кодов — их отметили 38% и 37% опрошенных соответственно. 14% также указали, что стали пользоваться платежными стикерами в прошлом году. Также выяснилось, что 8% респондентов ежедневно пользовались QR-кодами и до 2022 г.

При оплате онлайн 70% респондентов также отметили для себя возросшую роль банковских карт. Российские Pay-сервисы и QR-коды в этом сегменте имеют одинаковую популярность — их стал чаще использовать каждый третий (33%). Четверть россиян (26%) стали чаще пользоваться «Qiwi кошельком».

Примечательно, что пользователи умных часов и браслетов с NFC, то есть наиболее активные пользователи финансовых технологий, чаще, чем по выборке в целом, ищут новые и альтернативные способы оплаты: российские и зарубежные Pay-сервисы, QR-коды, платежные стикеры.

Половина респондентов (50%), которые оплачивают покупки при помощи QR-кодов, используют их иногда, если карта не под рукой, еще 37% используют QR-код, когда об этом просит продавец, 13% всегда по возможности используют этот способ оплаты. В основном респонденты пользуются QR-кодами в продуктовых магазинах (42%) и при покупке непродовольственных товаров (31%). Реже всего к QR-кодам прибегают на АЗС (9%). Жители Дальневосточного федерального округа и городов с населением до миллиона человек чаще, чем в среднем по выборке, регулярно используют QR-коды для оплаты своих покупок.

«Изменение ситуации на платежном рынке подтолкнуло бизнес и потребителей к использованию разнообразных методов оплаты товаров и услуг. Карты, электронные кошельки, QR-коды, российские pay-сервисы, платежные стикеры — такой разнообразный набор вошел в повседневный обиход россиян. Тренд на диверсификацию подстегивает отечественных игроков совершенствовать свои продукты и, соответственно, поддерживает необходимый уровень конкуренции», — сказал Александр Агаков, коммерческий директор группы Qiwi.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение

Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности

Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов

Программист с российско-украинскими корнями арестован в США за взрыв подстанции в Кремниевой долине

Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился

Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще