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Исследование «Сбера»: ИТ-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса

По данным «Сбера», сфера разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 г.: в этой нише появилось на 42% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее. В топ-5 также вошли растениеводство и животноводство (36% год к году), операции с недвижимым имуществом (+4%), предоставление продуктов питания и напитков (+1%) и розничная торговля (+0,5%). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.

Наибольший прирост регистраций бизнеса в 2022 г. отмечен в Краснодарском крае: количество новых ИП и ООО здесь увеличилось на 30% год к году. На втором месте Ханты-Мансийский АО — Югра (+19%), на третьем — Москва (+17%), на четвёртом — Ростовская область (+12%) и на пятом — Алтайский край (+10%). Чтобы исключить эффект низкой базы, в рейтинг были включены субъекты России, где за год открылось более 1000 новых бизнесов.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «В 2022 г. россияне в возрасте от 18 до 35 лет составили 47% от общего количества тех, кто зарегистрировал бизнес. “Сбер” поддерживает начинающих бизнесменов полезными и выгодными инструментами для старта своего дела».

Алексей Грищенко, заместитель генерального директора по образовательным проектам АО «Деловая среда»: «В прошлом году мы увидели положительную динамику в ИТ-предпринимательстве: прирост относительно 2021 г. составил 42%. Чаще всего такой бизнес регистрировали в Москве и Северо-Западном федеральном округе. Эта тенденция связана с ростом популярности российских вендоров и появлением свободных ниш для нового бизнеса в сегменте цифровых решений».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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