Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров

Компания Qiwi plc, поставщик платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, объявляет об изменениях в составе Совета директоров и комитетов, вступивших в силу с 7 марта 2023 г.

Лев Кроль вошел в состав Совета директоров Qiwi в качестве независимого директора 7 марта 2023 г. и был назначен членом Комитета по аудиту и Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

Лев Кроль имеет большой опыт в области маркетинга и предпринимательства, а также обладает глубокой экспертизой в таких областях, как консультирование, наставничество, стратегическое позиционирование и структурирование бизнеса. В настоящее время он занимает позицию директора по стратегии в AppCapital.vc. Компания инвестирует в мобильные приложения, работающие по модели подписки, с целью их последующего масштабирования за счет маркетинга и развития продукта.

До этого Лев был соучредителем SMM-агентства Manufactura и работал директором по маркетингу в «Клаустрофобии». Также он получил международный опыт в компании Incantico, где руководил запуском и масштабированием бизнеса. В последние годы Лев работал директором по маркетингу в области умных устройств и технологиях искусственного интеллекта.

В новый состав Комитета по аудиту вошли Алексей Благирев, Алексей Иванов и Лев Кроль. Председателем Комитета по аудиту является Алексей Иванов.

В Комитет по вознаграждениям в новом составе вошли Алексей Иванов, Оксана Сиротинина и Алексей Соловьев. Оксана Сиротинина возглавляет Комитет.

В Комитет по стратегии и устойчивому развитию в новом составе вошли Алексей Благирев, Алексей Соловьев, Андрей Протопопов и Лев Кроль, а его председателем является Алексей Благирев.

Председатель Совета директоров Сергей Солонин: «Приветствую Льва Кроля в Совете директоров Qiwi. Лев обладает многолетним опытом работы в области маркетинга, а также курирования различных бизнес-функций. Мы с нетерпением ожидаем его вклад в работу по соблюдению интересов всех наших акционеров, партнеров, клиентов и других заинтересованных сторон в такие чрезвычайные времена».

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Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов.