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Доступно новое российское программное решение для управление отпусками на предприятиях малого и среднего бизнеса

Российская компания ITSumma представила решение для управления отпусками на предприятиях малого и среднего бизнеса — ITS Vacation. Об этом CNews сообщили представители ITSumma.

Его основные возможности: планирование отпусков на любой календарный период — от месяца до нескольких лет; простая и прозрачная система согласования заявлений; наглядность графиков по каждому подразделению, что помогает избежать пересечения по специалистам внутри отделов.

«Изначально мы создали этот продукт для внутреннего использования, и он оказался настолько удобным, что мы приняли решение вывести его на рынок. Он помогает существенно экономить рабочее время HR-специалистов, поскольку все согласования происходят внутри системы — то есть ни сотруднику, оформившему заявление, ни HR-специалисту нет нужды «ходить ногами» по согласующим руководителям. При этом любой сотрудник может увидеть как планируемые отпуска, так и текущие, чтобы знать, каких коллег не будет на работе в ближайшие 14 дней», — сказал директор по развитию бизнеса ITSumma Антон Баранов.

В компании также подчеркивают, что ITS Vacation можно объединить с системой электронного документооборота. В этом случае необходимость в бумажных заявлениях отпадет полностью. Это особенно актуально для компаний с филиалами в различных городах/регионах/странах или для бизнесов, использующих удаленную схему работы.

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ITSumma — российская компания, работающая на отечественном рынке с 2008 г. Специализируется на создании и технической поддержке высоконагруженных вычислительных систем, построении облачных инфраструктур, DataOps-сопровождении и внедрении платформ обработки и хранения данных.

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