CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Группа «Иннотех» объявила о назначении Андрея Гулидина на должность заместителя генерального директора

Группа «Иннотех» (входит в Группу «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о назначении Андрея Гулидина заместителем генерального директора, а также директором департамента по развитию бизнеса.

Андрей сфокусируется на масштабировании бизнеса Группы «Иннотех», а также будет отвечать за взаимодействие с партнёрами и расширение присутствия компании на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Иннотех».

«Мы в “Иннотех” стремимся, чтобы наши разработки не только приходили на смену решениям западных поставщиков, которые покинули российский рынок, но и предвосхищали новые потребности финтех-отрасли. Поддерживая взаимопонимание и диалог с нашими партнерами, мы предлагаем рынку наиболее продвинутые решения для цифровой трансформации банковского сектора. Уверен, что благодаря профессиональной и слаженной работе нашей команды технологии “Иннотех” будут становиться все более востребованными, в том числе на международной арене. Со своей стороны, я приложу все усилия для осуществления поставленных перед компанией задач», – сказал Андрей Гулидин.

a._gulidin.jpg
Андрей Гулидин

Андрей Гулидин присоединился к группе «Иннотех» в 2021 г. в роли заместителя директора департамента по развитию бизнеса, имея более 20 лет опыта работы в компаниях по разработке ПО. Андрей хорошо знает потребности финтех и ИТ-компаний, ориентируется в тенденциях отрасли, имеет опыт управления крупными локальными и зарубежными проектами.

***

Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1») — российская ИТ-компания. С 2020 г. разрабатывает решения для цифровизации бизнеса. «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, финтех-продукты, системы работы с большими данными. «Иннотех» выполняет на заказ технологические проекты любой сложности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом

Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще