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«Роббо» вышла на рынки еще 10 стран в 2022 году

Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» расширил присутствие в Европе, Азии и Африке в 2022 г. Компания продала 27 «Роббо классов» и 34 франшизы «Роббо клуба». Выручка организации увеличилась.

В 2022 г. «Роббо» продала 27 «Роббо классов» и 39 франшизы «Роббо клуба». Занятия начались в 16 «Роббо клубах» и 2 «Роббо академиях». Также в 2022 г. стартовали онлайн-курсы «Роббо» для менеджеров «Роббо клубов» на русском языке, вебинары и бизнес-тренажер «Роббо клуба» на английском. Выручка компании увеличилась.

В 2022 г. «Роббо» вышла на рынки десяти государств: Австрии, Болгарии, Танзании, ОАЭ, Малайзии, Саудовской Аравии, Филиппин, Португалии, Марокко и Турции. В целом количество стран присутствия компании увеличилось до 35.

Заметно выросла в 2022 г. активность «Роббо» в Китае. Компания запустила в стране онлайн-занятия и сайт — robboclub.cn, открыла офис в Нанкине и обустроила «Роббо класс». Также более активно «Роббо» начала работать в Белоруссии: компания поставила оборудование для 150 школ республики и открыла сервисный центр.

В 2023 году «Роббо» также планирует адаптировать существующие продукты под особенности китайских образовательных учреждений, разработать новое оборудование и запустить производство в Китае и европейских странах.

Компания намеревается подписать не менее 60 партнерских договоров, поставлять оборудование образовательным организациям по всей стране, в том числе школам Санкт-Петербурга. Системные b2g-проекты «Роббо» собирается реализовывать как минимум в пяти российских регионах.

Активно продвигать оборудование компания будет и за рубежом. В ее планах — развитие сети в Китае, Румынии, Белоруссии, Австрии и Германии. Также компания запустит клубы в Турции, Филиппинах, Малайзии, Саудовской Аравии, Марокко, Алжире, Анголе, Эфиопии и Кении. Цель «Роббо» — присутствовать в более чем 40 странах по итогам 2023 г.

«В «Роббо» давно заведена практика стратегического планирования. Поэтому компания не вошла в период неопределенности в прошлом году. Мы не первый год ориентируемся на продвижение в КНР, новые реалии только подтолкнули нас заниматься этим еще активнее. Представительство компании в республике будет реализовывать немало крупных проектов. Например, мы намерены запустить там продажи франшизы «Роббо Клуба», — отметил основатель и продюсер компании «Роббо» Павел Фролов.

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