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Только 11% россиян разбираются в ИТ

Образовательная платформа GeekBrains совместно с командой исследований VK провели исследование, чтобы узнать уровень осведомленности россиян об ИТ, источники из которых граждане получают информацию о сфере, а также наиболее интересные для них темы в отрасли.

Абсолютное большинство россиян (80%) уверены в том, что в настоящее время каждый в той или иной степени должен разбираться в ИТ, потому что информационные технологии занимают все большую часть нашей жизни. Однако только 11% респондентов утверждают, что хорошо разбираются в теме, более же половины из них знают о сфере лишь какие-то базовые вещи (52%), а более трети (36%) не знают об индустрии практически ничего. При этом 44% опрошенных уверены, что им достаточно неглубокого погружения в новости отрасли, а вот 56% утверждают, что хотят изучить ее более детально.

Для того, чтобы повысить уровень своей осведомленности об ИТ, 17% россиян на постоянной основе интересуются всем, что происходит в сфере, а 51% проявляют эпизодический интерес к наиболее привлекающим их внимание темам в рамках информационных технологий.

Основными источниками получения информации об ИТ более чем для трети россиян являются статьи в СМИ (38%) и небольшие познавательные ролики на YouTube (38%). Четверть узнает актуальные новости из общения с близкими и коллегами (27%), а пятая часть из отраслевых изданий (19%). Чуть реже респонденты обращаются к документальным фильмам об информационных технологиях (15%), блогерам, работающих в этой индустрии (13%), подкастам (10%) и книгам (7%). При этом почти половина опрошенных предпочитают потреблять информацию из российских источников информации (48%) и только 16% уделяют внимание зарубежным. Остальные же в равной степени стараются следить и за теми, и за другими.

В наибольшей степени россияне интересуются темой технологий в повседневной жизни. Так отвечает почти каждый второй респондент – 44%. Также их привлекают темы технологий в медицине (35%), промышленности (27%), образовании (24%) и космосе (20%). Привлекательными остаются и технологии в еде (15%), финансах (14%), искусстве (14%), карьере в ИТ (13%) и менеджменте в ИТ (8%).

Более трети респондентов уверены, что полученные знания об информационных технологиях могут пригодиться им в повседневной жизни (39%) и работе (37%), а также в учебе (16%), так как 54% из них хотели бы связать свою карьеру с технологиями. Кроме того, опрошенные говорят о том, что увлечение ИТ повышает их уровень общей эрудиции (37%) и в четверти случаев помогает даже в простой межличностной коммуникации (27%).

В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

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