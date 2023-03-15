СберТех расскажет о цифровой трансформации и импортозамещении для бизнеса

29 марта СберТех — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства и основной поставщик решений для Сбера — проведет вебинар «Platform V – облачная платформа от СберТеха для цифровой трансформации и импортозамещения».

Исполнительный директор Platform V Святослав Павловский расскажет, как экосистема продуктов платформы стала фундаментом технологической независимости Сбера и полностью закрыла потребности корпорации в программном обеспечении.

Участники мероприятия узнают, какие шаги важно совершить для запуска цифровой трансформации компании, как преодолеть сложности, связанные с уходом западных поставщиков ПО, и обрести технологическую независимость. Как быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности, каких результатов можно добиться за счет платформы на основании реальных примеров и какие модели поставки Platform V доступны для внешних клиентов.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.