«Норбит» стала партнером «Датакаталог»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») получил статус системного интегратора «Датакаталог». Компания сможет реализовывать комплексные проекты в области управления данными, опираясь на опыт и экспертизу партнера, включая поставку, развертывание и сопровождение программного продукта Arenadata Catalog, выполнение методологических и консалтинговых услуг. Благодаря сотрудничеству пользователи получат функциональные и простые инструменты для работы с большими массивами данных и внедрения лучших практик цифровой трансформации.

Флагманский продукт компании «Датакаталог» — программное обеспечение Arenadata Catalog — предназначен для организаций, внедряющих практики Data Governance. Решение автоматизирует управление информационными активами компании и ведение корпоративного бизнес-глоссария. Arenadata Catalog создает основу для работы с данными на новом качественном уровне благодаря интеграции метаданных, комплексным возможностям поиска информации и автоматизированной проверке качества данных.

Применение Arenadata Catalog повышает производительность работы дата-инженеров, бизнес-аналитиков и сотрудников подразделения Data Science, обеспечивает единую среду для взаимодействия заинтересованных лиц. Платформа поддерживает автоматическое построение Data Lineage — отслеживание потоков данных, дающее четкое понимание того, откуда взялись данные, как изменились и где используются. В решении реализован полнотекстовый и фасетный поиск с настройкой по нескольким фильтрам одновременно. Функциональный модуль «Аналитика» позволяет в динамике отслеживать изменения важнейших показателей в управлении данными, что востребовано руководителями блоков – директорами по данным, директорами по информационным и цифровым технологиям.

Иван Новоселов, генеральный директор компании «Датакаталог», сказал: «В данный момент мы видим заказчиков, заинтересованных в миграции с иностранных продуктов, и клиентов, которые только подходят к внедрению продуктов класса дата-каталог и бизнес-глоссарий. Совместная экспертиза «Норбит» и «Датакаталог» позволит предложить им эффективные решения, не уступающие в функционале зарубежным».

Артем Ивакин, директор по развитию направления Big Data&AI компании «Норбит», сказал: «Бизнесу сейчас жизненно необходимо добиться оперативности управленческих реакций на рыночные изменения. Реализовать эти возможности без качественного управления данными невозможно. Вместе с «Датакаталог» мы обеспечим российские компании инструментами, которые позволят получить конкурентное преимущество, добиться скорости ответа и сохранить устойчивость».