Группа «Т1» запустила партнерскую программу

Продуктовое направление холдинга «Т1» представило партнерскую программу для дистрибьюторов, реселлеров, консалтинговых и технологических партнеров, а также партнеров по маркетплейсу. По ее условиям компании смогут продавать лицензии и внедрять ИТ-решения холдинга на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Программа распространяется на шесть продуктов разработчика и рассчитана на разные уровни сотрудничества: так, партнеры смогут не только продавать лицензии, но и внедрять, консультировать и в дальнейшем сопровождать заказчика. Для вступления в проект необходимо подписать NDA и сформировать годовой бизнес-план. В 2023 г. обучение партнеров проходит бесплатно.

Для каждого партнера предусмотрены особые условия — от фиксированных скидок и маркетинговой поддержки до возможности влиять на стратегию развития продукта и передачи сделок от группы «Т1». Для компаний-участников также гарантируется защита сделки на два месяца с возможностью пролонгации. Для регистрации сделок разработали единую для всего партнерского канала ИТ-систему.

«Очевидно, что сегодня переход на отечественное ПО особенно востребован российским бизнесом. При этом большинство компаний находятся на этапе выбора как самого продукта, так и интегратора, который обеспечит миграцию и комплексную поддержку на всех этапах проекта. В ответ на это мы увеличили инвестиции в разработку и продвижение собственных бизнес-приложений, а также сформировали условия для коммерческих партнерств с интеграторами. Для наших будущих партнеров участие в проекте — возможность переориентировать компетенции на качественные российские ИТ-продукты, расширить базу клиентов и увеличить темпы роста. Уже сейчас наша продуктовая линейка закрывает большую часть потребностей клиентов: от сервиса видеоконференцсвязи до платформы производства ПО и CRM», — отметил Антон Спирин, коммерческий директор кластера «Продукты и партнерства» группы «Т1».

«Разрабатывая условия сотрудничества, мы придерживались принципа «Приходи и начинай работать». Условия участия и гарантии совместной работы мы сделали максимально прозрачным и понятными. До конца 2023 г. для партнеров не предусмотрены обязательная сертификация и уплата взносов — для нас важнее возможность активно предлагать ИТ-решения Группы максимально широкому кругу заказчиков, развивая рынок отечественных ИТ-технологий», — сказала Юлия Ларина, директор партнерской сети группы «Т1».

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 15 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».