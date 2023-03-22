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СберТех проведет вебинар о цифровой трансформации на базе облачной платформы

29 марта разработчик ПО для бизнеса и основной поставщик решений для Сбера расскажет, как современные облачные решения помогают бизнесу добиваться технологической независимости и быстро разрабатывать продукты любого масштаба и сложности.

На вебинаре «Platform V – облачная платформа от СберТеха для цифровой трансформации и импортозамещения» исполнительный директор Platform V Святослав Павловский расскажет, как компании запустить цифровую трансформацию и преодолеть сложности, связанные с уходом западных поставщиков ПО; как сократить время вывода продуктов на рынок и упростить разработку бизнес-приложений.

Участники познакомятся с экосистемой продуктов Platform V — облачной платформы, ставшей фундаментом технологической независимости Сбера, — а также узнают, как начать пользоваться решениями, доказавшими свою эффективность в крупнейшем бизнесе.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzstJk4HKbUoHAqx67vV6ydTh4kpWDRRaРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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