CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Актуальные вопросы развития и регулирования на Российском форуме финансового рынка

Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас принял участие в «Российском форуме финансового рынка: структурная трансформация», организованном рейтинговым агентством АКРА 23 марта в Москве. Представители государства и финансового сектора обсудили актуальные вопросы развития и регулирования финансовых рынков и финансовых институтов России, структурные изменения и адаптацию экономики к существующим реалиям, новые законодательные инициативы и меры государственной поддержки реального сектора. В ходе обсуждения были затронуты вопросы макроэкономики и цифровых финансовых активов.

Эксперты компании «ФлексСофт», ведущего ИТ-разработчика для финансового сектора, внимательно следят за структурными изменениями финансового рынка и его регулирования. Продукты компании, входящие в Единый реестр Российского ПО, соответствуют всем требованиям регуляторов и отвечают современным технологическим запросам развивающего банковского бизнеса.

Токен: Pb3XmBtzsyz2ZCt24XN77R2GbVsL1XyGvQUKРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple

В российских ИТ почти закончились вакансии. Те, кто раньше хотел получать 150 тыс. руб., теперь согласны на 60-70

ARM делает рискованный шаг: Цены для крупных клиентов повышаются в разы

Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

МТС купила завод автомобильной электроники у собственного топ-менеджера

Российские компании категорически не хотят связываться с выпускниками онлайн-школ. Они слишком мало знают и умеют

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще