Актуальные вопросы развития и регулирования на Российском форуме финансового рынка

Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас принял участие в «Российском форуме финансового рынка: структурная трансформация», организованном рейтинговым агентством АКРА 23 марта в Москве. Представители государства и финансового сектора обсудили актуальные вопросы развития и регулирования финансовых рынков и финансовых институтов России, структурные изменения и адаптацию экономики к существующим реалиям, новые законодательные инициативы и меры государственной поддержки реального сектора. В ходе обсуждения были затронуты вопросы макроэкономики и цифровых финансовых активов.

Эксперты компании «ФлексСофт», ведущего ИТ-разработчика для финансового сектора, внимательно следят за структурными изменениями финансового рынка и его регулирования. Продукты компании, входящие в Единый реестр Российского ПО, соответствуют всем требованиям регуляторов и отвечают современным технологическим запросам развивающего банковского бизнеса.