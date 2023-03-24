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ИИ-алгоритмы «Сбера» будут использоваться в Кыргызстане для анализа медицинских снимков

«Сбер» и Министерство здравоохранения Кыргызской Республики заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и министр здравоохранения Кыргызской Республики Гулнара Баатырова.

В фокусе внимания меморандума — развитие цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта в медицине, использование современных медицинских ИИ-технологий, которые разрабатывает «Сбер» и компании-партнёры для анализа медицинских изображений и предварительной постановки диагноза. Речь идёт о таких ИИ-решениях компании «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья «Сбера») как «Маммография», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и другие.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Мы работаем над тем, чтобы AI-сервисы диагностики заболеваний по медицинским снимкам развивались и внедрялись в повседневную практику как можно быстрее, спасая человеческие жизни и помогая врачам в ежедневной работе. Мы видим, что наши разработки в этой сфере вызывают большой интерес в других странах. Поэтому мы решили объединить усилия и вместе с коллегами развивать это перспективное направление. Такая практика будет способствовать развитию AI-технологий в здравоохранении Кыргызстана».

Гулнара Баатырова, министр здравоохранения Кыргызской Республики, сказала: «Развитие применения цифровых технологий в здравоохранении для нас приоритетная задача. Также мы должны не забывать, что цифровые решения должны способствовать облегчению работы врачей, не приводя к дополнительным временным затратам. Сегодня мы сделали прорывной шаг, внедряя технологии искусственного интеллекта в деятельность здравоохранения».

Разработанные алгоритмы используются в медицинских организациях различных регионов России. Так, сервис «КТ Лёгких», разработанный для борьбы с COVID-19, сегментирует участки поражённой ткани лёгких, указывая степень поражения и его тяжесть по шкале КТ.

«КТ Инсульт» определяет признаки острого нарушения мозгового кровообращения и объём повреждения головного мозга. Сервис автоматически размечает КТ-снимки, выделяя очаг инсульта, рассчитывает объём повреждённых и жизнеспособных участков головного мозга, по шкале ASPECTS помогает оценить ранние изменения головного мозга при инсульте. С его помощью рентгенологи получают точную оценку состояния пациента по 10-балльной системе и могут оперативно принять решение по дальнейшему лечению пациента.

Маммографическая модель автоматически размечает снимки по международной шкале BI-RADS, определяя контуры подозрительных образований, вероятность злокачественной опухоли и необходимость повторного исследования. Это позволяет выявлять онкологические заболевания груди на более ранней стадии.

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