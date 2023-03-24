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Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

Уже скоро, 31 марта, пройдет крупнейшая в России техническая конференция True Tech Day по темам программной разработки, больших данных, искусственного интеллекта, кибербезопасности и управлению проектами.

7 тематических треков, 14000 участников. Внутри конференции – выставка True Tech Expo, где можно ознакомиться с продуктами экосистемы МТС в сферах AI, Cloud, Big Data, CyberSec, умного дома, облачного гейминга и других.

На конференции выступят: Антон Степаненко (OZON), Артем Елизаров (OZON), Анатолий Карпов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев.

Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира.

Успей зарегистрироваться.

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