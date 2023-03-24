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«Сбер» представил платформу для высшего и постдипломного образования «Академию Edutoria»

«Сбер» представил платформу «Академия Edutoria», которая предназначена для проведения программ бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования онлайн.

«Академия Edutoria» использует полностью импортозамещённую систему управления обучением (LMS), которая соответствует требованиям законодательства в сферах высшего и дополнительного профессионального образования. Контент на платформе разрабатывается и верифицируется методистами вузов при участии специалистов «Сбера». Учебный процесс проходит полностью в онлайн-формате, что позволяет учиться по программам из любой точки страны. При обучении у студентов есть возможность применить полученные знания на практике и пройти стажировку в «Сбере» по различным направлениям: ИТ, экономике и финансам и другим. Для помощи преподавателям на платформе используются технологии, позволяющие в реальном времени наблюдать прогресс обучающихся и их вовлечённость.

Наталья Журавлёва, директор центра индустрии образования Сбербанка, сказала: «Мы всегда готовы предоставлять продукты и платформенные решения для поддержки инициатив отечественной высшей школы. «Академия Edutoria» для высшего и постдипломного образования объединяет технологии «Сбера» и сильную теоретическую базу от ведущих вузов страны. Наши совместные продукты отвечают требованиям рынка по подготовке дипломированных специалистов, которые также будут обладать практическим опытом».

На сегодняшний день в «Академии Edutoria» совместно с НИТУ МИСИС уже запущена двухлетняя магистерская онлайн-программа «Науки о данных», в рамках которой обучающиеся осваивают навыки обработки и анализа больших объёмов неструктурированной информации, построения математических моделей для прогноза событий, обучения нейросетей, создания новых цифровых продуктов и выстраивания механизмов оптимизации ключевых процессов. Действующие специалисты-практики из сферы работы с большими данными помогают студентам в определении их траектории развития.

В начале лета стартует набор по пяти новым программам онлайн-магистратур, связанных с технологиями искусственного интеллекта и управлением цифровыми продуктами при партнёрстве с Университетом науки и технологий МИСИС, Российским университетом дружбы народов, Томским государственным университетом и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Выпускники образовательных программ получат диплом государственного образца, а также все студенческие льготы, положенные обучающимся по очной форме. Кроме того, у всех студентов программ от Академии Edutoria есть возможность получить льготный кредит на образование с господдержкой по ставке 3% от «Сбера».

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