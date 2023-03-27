BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт»

Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений для корпоративного сегмента.

Совместная работа BearingPoint и «Форсайт» позволит объединить подходы в сфере анализа данных и накопленный опыт по оптимизации бизнес-процессов для крупных корпоративных заказчиков. В портфель компании BearingPoint войдет продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» – инструмент для создания BI-решений, который включен в реестр отечественного ПО и имеет сертификацию ФСТЭК.

«Мы считаем «Форсайт» наиболее зрелым продуктом на российском рынке BI-решений, которое позволит нашим клиентам решать задачи комплексно от продвинутой аналитики и консолидации данных, до разработки собственных приложений. Специалисты нашей компании отмечают следование лучшим мировым практикам построения многомерных хранилищ данных, широкие возможности визуализации, дружественный интерфейс разработчика, развитую экосистему продуктов», – отметила генеральный директор BearingPoint Ольга Сафонова.

«Мы уверены, что клиенты BearingPoint высоко оценят возможности российской BI-платформы «Форсайт». Наш флагманский продукт способен решить широкий спектр задач по обработке больших массивов данных, отличается гибкостью и масштабируемостью. На базе платформы разработано большое количество прикладных решений: управление бюджетированием, управление инвестиционными программами и проектами, консолидация отчетности. Платформа «Форсайт» способна стать универсальным инструментом для работы с данными в любой отрасли, для любой аналитической задачи», – сказал руководитель партнерской программы компании «Форсайт» Александр Стуров.