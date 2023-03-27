Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года»

С 1 февраля по 15 мая 2023 года принимаются заявки на седьмой международный конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года».

Фирма «1С» ежегодно проводит конкурс лучших проектов корпоративной автоматизации — «1С:Проект года». Целями конкурса являются определение передовых пользователей и исполнителей, которые добились успехов в цифровизации с использованием российских ИТ-решений, продвижение знаковых проектов внедрений решений на базе платформы «1С:Предприятие 8».

Количество участников конкурса растет с каждым годом. На сегодняшний день на сайте https://eawards.1c.ru/ опубликовано более 850 успешных кейсов внедрения решений «1С» в крупных российских компаниях: «Почта России», «Газпром», «Татнефть», «Транснефть», «АФК-Система», «Уралхим», «Норильский Никель», «Уралкалий», «ОСК», «Трансмашхолдинг», «ЛокоТех», «УАЗ», «Автоваз», «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», «Газпромбанк», «Интер РАО», «ВымпелКом», «МегаФон», «Теле2», «Ингосстрах», «Росгеология», «Фосагро» и многих других. Масштаб некоторых проектов достигает десятков тысяч автоматизированных рабочих мест с территорией внедрения по всем регионам страны.

Лучшие практики вызывают живой интерес профессионального сообщества как со стороны ИТ-специалистов, так и со стороны представителей бизнеса. Отличительной чертой конкурсных кейсов является публикация данных о реальных экономических эффектах, которые достигаются при реализации проектов цифровизации в компаниях различных отраслей.

Конкурс проводится в следующих номинациях: Лучший комплексный проект, Самый масштабный проект, Лучший территориально-распределенный проект, Лучшие проекты в предметных областях, Лучшие проекты в отраслях, Лучшие региональные проекты.

Основные критерии оценки проектов в конкурсе: масштаб проекта, трудозатраты по проекту, сроки и качество выполненных работ, экономический эффект от внедрения.

Оценка проектов конкурса проводится профессиональным жюри, в дополнение к которому на сайте конкурса организуется открытое интернет-голосование, итоги которого учитываются оргкомитетом конкурса как дополнение к оценке жюри. В прошлом году количество голосующих и комментирующих проекты составило более 38000 человек.

Проекты-победители будут отмечены дипломами и ценными призами.

Подробные условия — на сайте https://eawards.1c.ru/

Ждем ваших заявок и желаем победы в конкурсе!