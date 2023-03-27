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МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы

МТС объявила о запуске курсового проекта «DevOps и Infrastructure as Code для классической трехзвенной архитектуры». В нем примут участие студенты бакалаврских программ факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Проект продлится до мая 2023 г.

В рамках курсового проекта студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Компьютерные науки и анализ данных», «Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия» смогут написать микросервисы, настроив для них всю инфраструктуру и DevOps. Также учащиеся изучат различные виды архитектурных диаграмм и развернут микросервисы на тестовых стендах.

По итогам курсового проекта студенты получат группу репозиториев в GitLab с исходным кодом микросервисов, манифесты для развертывания микросервисов в Kubernetes, доску с виджетами в Grafana и архитектурные диаграммы.

Во время вводной части курсового проекта МТС выдает студентам теоретическую базу материалов, на основе которых они разрабатывают проект. После этого учащиеся применяют знания сразу на практике и получают обратную связь от наставников. Руководителем проекта выступает Мухаммадшахзод Бойдадаев — ведущий инженер по инфраструктуре в нескольких командах МТС.

Для реализации проекта CloudMTS предоставляет свою инфраструктуру: вычислительные мощности в одном из дата-центров, и ряд платформенных сервисов для управления кластерами Containerum Kubernetes и управления базами данных DBaaS for PostgreSQL.

«Сейчас ИТ-компании заинтересованы в быстром выпуске продуктов на рынок. Чтобы оптимизировать процесс поставки, к работе привлекают DevOps-инженеров. На курсовом проекте мы хотим дать студентам актуальные прикладные знания и практический опыт работы с инфраструктурой. С каждым студентом мы будем работать индивидуально: давать материалы на изучение, отвечать на все вопросы и в целом курировать процесс работы. Особо отличившихся молодых людей планируем пригласить на стажировку в МТС», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

С Высшей школой экономики МТС сотрудничает не первый год: компания организует практики для студентов, проводит курсовые проекты с использованием различных языков программирования. В 2022 г. МТС был запущен курс по backend-разработке на языке программирования Go, а в феврале 2023 г. был организован курс для бакалавров «DevOps: методология и практика» на базе факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ.

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