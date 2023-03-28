Рекламный кабинет и «Яндекс плюс»: Delivery Club дал ресторанам новые инструменты для продвижения

Рестораны-партнеры Delivery Club теперь могут пользоваться новыми инструментами для развития бизнеса. Среди них — подписка с полезными услугами для заведений и рекламные кампании в Delivery Club. В апреле 2023 г. рестораны-партнеры Delivery Club смогут также подключиться к программе лояльности «Яндекс плюс» и начислять пользователям кешбэк баллами за заказы. До сих пор все эти инструменты были доступны только в «Яндекс еде». С новыми возможностями заведения-партнеры Delivery Club смогут привлечь больше пользователей, увеличить средний чек и количество заказов. Об этом CNews сообщили представители Delivery Club.

Подписка «Еды» для ресторанов позволяет заведениям-партнерам Delivery Club пользоваться сразу несколькими услугами. Так, с нею можно получать выплаты за заказы ежедневно, смотреть через Telegram-бот отчеты о выручке, среднем чеке, числе заказов и других важных показателях, вводить скидки для разных групп пользователей — например, для тех, кто сделал последний заказ несколько дней или недель назад.

С помощью рекламных инструментов можно привлекать новых пользователей и получать до 30% дополнительных заказов. Рестораны могут запускать в Delivery Club продвижение в общей выдаче заведений и в результатах поиска. Ресторан платит только за клики — переходы пользователей в карточку заведения — и сам задает недельный бюджет на кампанию. Чтобы проверить эффективность продвижения, можно посмотреть статистику кампаний.

С помощью программы «Плюс», которая скоро тоже станет доступна заведениям-партнерам Delivery Club, можно будет попасть в подборку «Рестораны с кешбэком». За заказы в таких заведениях пользователи получают кешбэк баллами «Плюса», которые затем могут потратить на новые заказы. Около 40% пользователей Delivery Club уже имеют «Плюс» — и они делают заказы на сервисе чаще тех, у кого нет «Плюса». Программа лояльности поможет заведениям увеличить не только число заказов, но и число новых пользователей. Ресторан сможет посмотреть подробную статистику о программе — например, узнать количество пользователей с «Плюсом», которые сделали заказ в ресторане, число таких заказов, количество начисленных и списанных баллов. А еще можно будет сравнить статистику заказов от тех, у кого есть «Плюс», и у кого его нет.

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Delivery Club — сервис доставки готовой еды и продуктов в России. В начале 2022 г. Delivery Club преодолел планку в 10 млн заказов в месяц. К сервису подключено свыше 53 тыс. ресторанов, магазинов и аптек в более 300 городах страны. Помимо доставки готовой еды из ресторанов компания развивает доставку лекарств, зоо- и товаров повседневного спроса, а также направление безналичных чаевых для залов ресторанов. С сентября 2022 г. сервис входит в экосистему «Яндекса».