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«T1 интеграция» и Gelarm заключили партнерское соглашение

«Т1 интеграция», российский системный интегратор, и Gelarm, производитель линейки программных продуктов Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, заключили партнерское соглашение.

Специалисты «Т1 интеграции» будут заниматься продажей и внедрением продуктов и услуг Gelarm на отечественном рынке.

В линейку программных продуктов GIMS входят три решения: GIMS Inventory для инвентаризации оборудования, ПО и объектов инфраструктуры; GIMS Monitoring – система мониторинга сервисов организации; GIMS Automation для интеграции различных информационных систем между собой.

Путем комбинации данных продуктов Gelarm также реализует три проектных решения с готовыми сценариями использования: корпоративное хранилище данных; зонтичная система мониторинга; система инвентаризации инфраструктуры и управления активами.

Центральным звеном для их реализации служит GIMS Automation – шина для обеспечения связи с объектами мониторинга (оборудование, ПО, системы управления), а также для интеграции с дополнительными системами (управления инцидентами, планирования работ, управления мобильными бригадами).

«ИТ-инфраструктура является основой функционирования каждой крупной современной компании. Ее сбой может повлечь риски крупных финансовых потерь. Уход зарубежных вендоров, занимавших большую часть российского рынка мониторинга, лишил компании возможности продления лицензий, получения обновлений и поддержки. Все это поставило данных класс систем в ряд первостепенных продуктов для импортозамещения. Партнерство с Gelarm позволит нам расширить свой портфель решений по мониторингу ИТ-инфраструктуры продуктами, сопоставимыми по качеству с ведущими мировыми», – отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор компании «Т1 интеграция».

«Мы высоко ценим партнерство с «Т1 интеграция» и видим большие перспективы нашего сотрудничества, ведь именно благодаря возможностям крупного системного интегратора, мы можем удовлетворить спрос на системы мониторинга, инвентаризации данных и корпоративных хранилищ, который стремительно вырос после ухода мировых лидеров в этой области с российского рынка. Наша команда более 15 лет работала с данными решениями, накопила колоссальный опыт в проектных работах и 6 лет назад создала свои решения в архитектурном плане похожие на лидеров, что сейчас обеспечивает абсолютно безболезненный переход на решения GIMS. Нужно отметить, что даже у лидеров были изъяны, которые нашей команде удалось нивелировать и создать технически более грамотные решения в том или иной функциональности. Gelarm и «T1 интеграция» готовы удовлетворить самые высокие запросы компаний в России», – сказал генеральный директор Gelarm Илья Ушанов.

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