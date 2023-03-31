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Андрей Ершов возглавил дочернее предприятие компании «Транстелеком», занятое розничным бизнесом

На должность генерального директора ООО «ТТК-связь» (дочернее предприятие АО «Компания Транстелеком») назначен Андрей Ершов. На новом посту он будет отвечать за общее управление развитием компании «ТТК-связь», руководить реализацией масштабных бизнес-проектов, внедрять новые сервисы для клиентов, координировать развитие команды, выстраивать кросс-функциональное взаимодействие с другими подразделениями Группы компаний «Транстелеком». Особое внимание будет уделяться развитию ИТ-архитектуры розничного бизнеса, запуску новых продуктов и работе с качеством сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Транстелеком».

Андрей Ершов окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности «Автоматизированные системы управления» и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». Ранее занимал руководящие позиции в крупных компаниях телекоммуникационного рынка и ИТ-отрасли, таких как ПАО «МТС», ООО «Техносерв менеджмент», «Московская городская телефонная сеть».

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Андрей Ершов

«Обширные знания и управленческий опыт Андрея Ершова в телекоммуникационной сфере позволят применить наиболее эффективные подходы и решения в реализации ключевых проектов компании. Назначение Андрея на должность генерального директора ООО «ТТК-связь» будет способствовать успешной трансформации и дальнейшему развитию розничного бизнеса ТТК. При этом абоненты получат еще более качественный сервис и широкий перечень востребованных продуктов», - сказал генеральный директор АО «Компания Транстелеком» Роман Кравцов.

***

ООО «ТТК-связь» (бренд ТТК) - дочернее предприятие АО «Компания Транстелеком». Оказывает услуги связи абонентам - физическим лицам, а также юридическим лицам сегмента малого и среднего предпринимательства. Компания предоставляет спектр сервисов, среди которых доступ в интернет, кабельное и интерактивное телевидение, мобильная и фиксированная телефонная связь, в более чем 300 городах и населенных пунктах России.

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