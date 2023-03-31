«ИМБА ИТ» и RDW Technology подписали партнерское соглашение

Российский производитель компьютерной техники и серверного оборудования RDW Technology и системный интегратор в области систем автоматизации и обеспечения информационной безопасности «ИМБА ИТ» заключили партнерское соглашение.

В рамках сотрудничества производитель предлагает партнерские программы и флагманские продукты партнеру, что позволит интегратору эффективнее обеспечивать потребности рынка, увеличив количество доступных решений в своем арсенале и сокращая сроки их реализации.

Компания RDW Technology с 2020 г. серийно выпускает компьютерную технику. Продуктовая линейка бренда RDW Computers представлена мониторами 23,8 и 27 дюймов, моноблоками 23,8 и 27 дюймов, системными блоками, мини-ПК и серверными платформами. В технологическом арсенале компании – 106 конфигураций продукции. Именно вариативность продуктовой линейки способна адресно решать потребности заказчиков и потому востребована как в учреждениях госсектора, так и в бизнес-структурах на всей территории РФ. Кроме того, оборудование бренда RDW Computers работает на всех популярных российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС».

Дарья Хозяинова, руководитель департамента маркетинга «ИМБА ИТ», сказала: «Рынок отечественных решений развивается очень активно. Мы в рамках направления импортозамещения и импортозамещающих решений намерены популяризировать оборудование бренда RDW Computers среди заказчиков, будем наращивать поставки и укреплять наше сотрудничество с производителем».

Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology, отметил: «Компания «ИМБА ИТ» – сплав опыта, профессионализма и экспертного взгляда на горизонт задач, стоящих перед их заказчиками. Такой комплексный подход системного интегратора не может не вдохновлять. Мы ожидаем взаимовыгодного плодотворного сотрудничества и интересных проектов».