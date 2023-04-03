Loginom Company и ИТ-вендор Goodt заключили соглашение о партнерстве

Loginom Company и Goodt (входит в группу «Ланит») подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Команды будут предлагать клиентам комплексный технологический стек, объединяющий платформу Loginom и созданную в Goodt BI-платформу Insight. Цель — направить совместные усилия и экспертизу на оптимизацию бизнес процессов компаний, помочь российскому бизнесу безболезненно перейти на отечественные BI-решения и быстро закрыть операционные потребности.

«В процессе выбора партнера мы руководствуемся не только высоким уровнем экспертности в области предоставления IT-услуг в целом, но и наличием стратегии развития, ориентированной на активное внедрение low-code-архитектуры. Мы рады сотрудничеству с командой Goodt — амбассадором low-code-разработки на российском BI-рынке. В платформу Insight встроена библиотека шаблонов, на базе которых можно без навыков программирования быстро создавать нишевые кастомизированные data-driven-приложения для операционного управления. Уверен, объединение функционала нашей платформы и возможностей Insight поможет усилить позиции обеих команд на рынке», — отметил директор Loginom Company Алексей Арустамов.

«Наши партнеры — это в первую очередь единомышленники. Они разделяют наш подход в BI и выступают за эффективную и разноформатную визуализацию данных, позволяющую менеджерам считывать общую картинку и быстро принимать решения. При этом Loginom — это еще и технологически сильная команда, создавшая важный для рынка продукт. Я уверен, что наше партнерство позволит обеспечить клиентам оптимальную архитектуру для лучшей на рынке визуализации и удобного слоя работы с данными. Таким образом, клиенты получат архитектуру, полностью сформированную на российском ПО», — сказал коммерческий директор Goodt Роман Щапов.

Объединение проектного опыта и технологической экспертизы Loginom Company и Goodt позволит командам предоставлять комплексные услуги в области бизнес-аналитики, а также внедрять современные BI-решения для повышения.