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МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO

МТС сообщила о подтверждении соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 с областью применения «Система управления противодействием коррупции».

Проведенный в начале 2023 года международным органом по сертификации систем менеджмента CERT International надзорный аудит подтвердил, что система комплаенс-менеджмента противодействия коррупции в МТС осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016.

«МТС стала первой компанией на российском рынке, которая успешно прошла надзорный аудит, несмотря на смену сертифицирующего органа. Мы продолжаем совершенствовать антикоррупционную комплаенс-программу и следовать передовым мировым практикам комплаенс- и риск-менеджмента, вне зависимости от меняющихся условий рынка. Мы уверены, что перемены во внешнем и внутреннем контексте не обнуляют принципы и ценности МТС, которые также разделяют наши партнеры и клиенты. Сегодня механизмы защиты от коррупционных проявлений внедрены во все ключевые бизнес-направления цифровой экосистемы. Полученный сертификат наглядно демонстрирует, что для МТС и ее команды важно строить устойчивые отношения на добросовестной основе», ― сказала вице-президент МТС по деловой этике и комплаенс Лейда Лукьянова.

Команда аудиторов CERT International отметила приверженность топ-менеджмента принципам этичного ведения бизнеса и ярко выраженный «тон сверху», открытость персонала и профессионализм интервьюируемых сотрудников, а также эффективно настроенный цифровой документооборот антикоррупционной комплаенс-системы.

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