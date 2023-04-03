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На снижение зарплаты ради удаленки согласны четверо из 10 россиян

На снижение зарплаты ради удаленной работы сегодня согласны четверр из 10 россиян, тогда как в 2021 г. об этом сообщал лишь каждый третий. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющего желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Массовая удаленка уходит в прошлое, но россияне не хотят с ней прощаться: четыре из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработка, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 37% россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет почти вдвое больше, чем среди молодежи до 24 лет (43% против 24% соответственно).

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 30%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. — уже 46%.

За два года число россиян, согласных на снижение зарплаты при условии дистанционной работы, выросло на 7 процентных пунктов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 22-29 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, желающее работать удаленно и чья работа предполагает возможность работать удаленно

Размер выборки: 1600 респондентов.

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