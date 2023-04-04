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Ippon открыл технический центр в Москве

Производитель источников бесперебойного питания Ippon открыл технический центр для партнеров и заказчиков на базе эксклюзивного дистрибутора – компании Merlion. В техническом центре теперь можно не только тестировать оборудование производителя в реальном времени, но и проводить обучение инженеров, пресейлов и моделировать все необходимые для работы задачи.

Директор по дистрибуции компании Merlion Константин Десслер сказал: «Ippon – один из ключевых игроков российского рынка источников бесперебойного питания на сегодняшний день, и мы рады, что на базе Merlion открылся технический центр нашего ключевого вендора. Надеемся, что технический центр Ippon станет местом встреч и диалога для всех заинтересованных сторон».

Директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая отметила: «Открытие ТЦ – огромный шаг не только Ippon, но и для всех потребителей нашей продукции. Теперь партнеры и заказчики смогут в реальном времени оперативно решить все необходимые задачи, тестировать тяжелое оборудование, проводить обучение, что является приоритетным для крупных корпоративных клиентов».

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