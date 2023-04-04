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«Мегафон» представил нового директора в Татарстане

Руководителем оператора в республике стал Михаил Русинов. В приоритете топ-менеджера — укрепление технологического преимущества «Мегафона», повышение качества услуг связи и участие в реализации цифровых проектов региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее Михаил работал директором «Мегафона» в Чувашии, где провел большую работу по расширению сети LTE, усилению рыночных позиций и улучшению сервиса для клиентов. Под его руководством в республике запустили технологии VoLTE, VoWiFi, а также конвергентный продукт, включающий мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

«Татарстан — инновационный регион, приоритетный и перспективный с точки зрения развития бизнеса. Мы вкладываем много средств и усилий, чтобы наши абоненты пользовались быстрым интернетом и передовыми услугами голосовой связи по всей республике. Сегодня сеть «Мегафона» работает во всех районах региона, более 90% населения имеют доступ к LTE оператора. На протяжении многих лет компания сохраняет лидерство по скорости передачи данных, подтвержденное замерами международной компании Ookla. Для компании уже стало традицией перемещение лучших сотрудников по регионам. Уверен, что опыт Михаила и поддержка команды станут залогом успеха отделения, помогут достигнуть поставленных целей и реализовать амбициозные задачи», — сказал назначение Владимир Скурихин, директор по региональному развитию «Мегафона» в Поволжье.

Михаил Русинов начал карьеру в сфере телекоммуникаций в 2011 г. в «Мегафоне». Прошел путь от специалиста до руководителя по развитию корпоративного бизнеса оператора в Республике Марий Эл, затем возглавлял то же подразделение в Чебоксарах. С января 2019 г. занимал должность директора в Чувашской Республике. Женат, воспитывает двоих детей.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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