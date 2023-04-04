«М.Видео» возобновляет экспансию и тестирует компактный формат магазинов

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о возобновлении развития розничной сети и экспансии в регионы. В первом квартале текущего года бренд «М.Видео» начал тестировать новый формат магазинов – «М.Компакт» с широким ассортиментом цифровой и бытовой техники, расположенных на площади 500-600 кв. метров. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новый формат имеет сопоставимый со стандартными магазинами доступный «здесь и сейчас» ассортимент – порядка 4500 моделей бытовой техники и электроники в торговом зале. При этом розничные объекты требуют втрое меньше инвестиций на открытие за счет нового подхода к дизайну и выкладке. В магазинах используется вертикальное торговое оборудование, которое позволяет на нескольких ярусах презентовать большее количество товаров на метр торговой площади, включая крупногабаритную технику.

Три магазина «М.Компакт» уже появились в Москве, Зеленодольске и Казани, в ближайшее время откроется еще несколько магазинов, в том числе, в Ишимбае и Воткинске, где магазины Группы появятся впервые.

Директор по развитию сети и эксплуатации «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков: «Для развития нового формата мы планируем использовать доступные площади с высоким трафиком и конкурентным окружением от городов-миллионников до небольших населенных пунктов, что позволит гибко расширять географию присутствия, заходить в новые города и становиться ближе к покупателям по всей стране, обеспечивая для них быстрый доступ к качественной технике. Планируем, что магазины формата «М.Компакт» могут выйти на целевой уровень рентабельности уже в первый год работы».

В 2022 г. «М.Видео-Эльдорадо» сохранила масштабы розничной сети практически в полном объеме. Магазины в 370 городах остаются для россиян ключевым местом для выбора, получения консультаций и покупки, а также личного знакомства с технологиями или новыми брендами. Порядка 90% операций клиенты «М.Видео-Эльдорадо» совершают именно с использованием розничной инфраструктуры.

В рамках омниканального подхода ретейлера магазины также выступают в качестве хаба для хранения популярных товаров и пункта выдачи онлайн-покупок – при наличии нужной позиции получить товар можно уже через 15 минут после оформления заказа на сайте или в мобильном приложении.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.