RDW Technology и «Бревис» подписали партнерское соглашение

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и системный интегратор из Тульской области компания «Бревис» подписали партнерское соглашение.

Компания «Бревис» более 15 лет является поставщиком в области оснащения образовательных учреждений и других государственных и муниципальных оборудованием для организации учебного процесса, техническими и программными средствами обучения, а также реализует подбор и поставку товаров для множества проектов, включая национальные: «Точка роста», «IT-Cube», «Кванториум», «Технопарк», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» и другие.

RDW Technology под брендом RDW Computers серийно выпускает сертифицированное российское компьютерное оборудование, которое отвечает требованиям цифровой безопасности отечественной инфраструктуры.

В продуктовом портфеле RDW Technology 106 конфигураций компьютерного и серверного оборудования. Все оборудование проходит систему контроля качества. Предусмотрена предустановка ОС и средств защиты информации. С 2020 г. компания перешла в технологическую стадию серийного производства оборудования. Устройства бренда RDW Computers поставляются и э используются в большинстве регионов России.

«Цифровизация российских регионов и укрепление в них технологического присутствия компании – одно из ключевых направлений нашей работы, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Ни одна стратегия не воплощается в одиночку, поэтому для планомерного перехода региональных госучреждений на российские IT-решения и требуются такие надежные партнеры, как компания «Бревис».

«Нам очень приятно пополнить партнёрский портфель компании сотрудничеством с таким надежным и перспективным отечественным брендом, как RDW Computers. Взаимодействие с такими вендорами позволяет претворять в жизнь самые амбициозные проекты по цифровизации российских регионов. Уверены, что сложившееся взаимодействие поможет не только достигнуть успеха в импортозамещении среди наших заказчиков, но и создаст новые перспективы для дальнейшего развития нашей компании. Выражаю благодарность RDW Computers за плодотворное сотрудничество», – сказал Антон Суслин, генеральный директор компании «Бревис».