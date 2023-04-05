HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID

HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистрироваться или пройти авторизацию на HeadHunter с помощью Tinkoff ID без ввода пароля и логина всего в пару кликов. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Интеграция Tinkoff ID с HeadHunter кратно уменьшает количество действий для регистрации и входа на сервис. При регистрации на сайте HeadHunter или в мобильном приложении «hh бизнес» через Tinkoff ID для компаний из малого бизнеса нет необходимости заполнять анкету и загружать документы, все данные вносятся автоматически, что существенно сокращает время процесса и снижает риски некорректного заполнения.

Опция доступна пользователям, в том числе и индивидуальным предпринимателям, у которых есть аккаунт в «Тинькофф бизнес». Всем новым пользователям, прошедшим впервые регистрацию на HeadHunter с помощью Tinkoff ID, начисляется бесплатная вакансия, которую можно использовать в течение трех месяцев с момента регистрации.

Возможности авторизации на HeadHunter через Tinkoff ID — это быстрый вход, при котором не нужно вспоминать логин и пароль; защита данных — информация о работодателе надежно защищена и предоставляется только с его согласия; экономия времени — анкета заполняется за работодателя, ему остается лишь проверить корректность данных, после чего он может сразу приступить к главной задаче — поиску персонала на HeadHunter.

Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в «Тинькофф бизнесе». А подключить Tinkoff ID для юридических лиц себе на сайт или в приложение может любая компания, которая работает с бизнесом и индивидуальными предпринимателями, — для этого не нужно быть клиентом «Тинькофф».

Виталий Бриедис, руководитель сервиса Tinkoff ID: «Наша интеграция с Tinkoff ID — это очередной важный шаг в упрощении использования HeadHunter тысячам работодателей из малого бизнеса по всей стране. Теперь для пользователей Tinkoff ID мы можем исключить необходимые этапы ручного заполнения данных о том, что новый работодатель добросовестный и ведет реальную бизнес-деятельность. Это позволит нам сохранить высокий уровень доверия со стороны соискателей как безопасной среды поиска работы, при этом существенно упростив для работодателей регистрацию и вход на сервис».

Юлия Колпакова, руководитель welcome-службы HeadHunter: «Вход по Tinkoff ID для юридических лиц — это закономерный и важный этап развития нашего продукта, и мы рады, что HeadHunter стал одним из первых партнеров «Тинькофф» по этому направлению. Теперь и представители бизнеса смогут за пару кликов пройти авторизацию на сайте и оценить все преимущества Tinkoff ID, такие как скорость, удобство, и самое главное, надежность и безопасность нашего сервиса».

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HeadHunter — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 480 тыс. компаний. База компании содержит свыше 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter — аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание «Тинькофф» уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и др.