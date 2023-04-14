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Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций»

12 апреля завершился конкурс отраслевых проектов в области связи, который собрал и определил лучшие российские практики по обновлению или модернизации средств связи в органах управления и на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства. Конкурс проходил в рамках выставки «Связь-2023».

В состав экспертного жюри вошли представители корпоративных, государственных и силовых структур, отвечающих за обновление систем связи в подведомственных организациях, профильных общественных объединений и провайдеров связи.

Организатор конкурса – АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторы конкурса – производитель российских телекоммуникационных систем «Агат-РТ» и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «Нетвелл».

В финал конкурса вышло 33 проекта. Каждый из них оценивался по следующим критериям.

  • Вклад российских разработок в ядро проекта (0–3 балла)
  • Уникальность технического решения (0–3 балла)
  • Комплексность решения / сложность внедрения (0–5 баллов)
  • Оценка заказчика (0–1 балл)
  • Доработка оборудования или ПО под нужды заказчика (0–3 балла)
  • Обучение заказчика (0–1 балл)
  • Срок гарантийного обслуживания (0–3 балла)
  • Потенциал тиражируемости (0–5 баллов)

Максимальный балл по критерию «Потенциал тиражируемости» (от 4 до 5 баллов) получили следующие проекты.

Номинация «Госуправление»

  • ООО «НТЦ Галэкс» / Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области

Номинация «Промышленность»

  • ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» / Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»
  • ООО «Илимский ЛТУС» / Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»

Номинация «Энергетика»

  • ООО «Комрунет» / Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования

Номинация «Инновации»

  • OOO «Гедонизм радио» (ООО «Мэтрикс вейв») / Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне
  • ООО «ДАТАРК» / Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK
  • ООО «Теллос технологии» / Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 – Tellos

Номинация «Транспорт»

  • ООО «Комьюнит Сервис» / Поставка и монтаж ПНР-систем аудиофиксации

Победители определялись по итогам сравнения среднего балла. Максимально возможный балл составлял 3,25.

Места распределились следующим образом.

Компания Место Средний балл Название проекта
Номинация «Госуправление»
ООО «НТЦ Галэкс» 1 2,6076 Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области
ПАО «Ростелеком» 2 2,481 Модернизация системы ведомственной телефонной связи в рамках импортозамещения для муниципального образования
ООО «Юг-Бизнес-Софт» 3 2,3544 Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности
ООО «ИВКС» (IVA Technologies) 4 2 Создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России
ООО «Комрунет» 5 1,859 Обеспечение защищенных каналов связи для передачи информации о застрахованных лицах в рамках государственной информационной системы
Номинация «Здравоохранение»
ООО «Комрунет» 1 2,5641 Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы.
ООО «Юг-Бизнес-Софт» 2 2,2152 Проект по поставке, настройке и запуску системы call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения кампании по вакцинации населения от COVID-19 путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию
ООО «ФЛАТ» 3 2,038 Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса города Москвы
ООО «Антарес» 4 1,8194 Создание телекоммуникационной платформы Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Курске и Курской области
ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ» 5 1,6076 Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного call-центра в системе здравоохранения
Номинация «Наука и образование»
ООО «Лаборатория Информационных Систем» 1 2,7317 Модернизация системы связи ИПФ РАН (ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»)
Номинация «Инновации»
ООО «ДАТАРК» 1 2,9362 Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK
ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (AUXO) 2 2,8085 Модульный принцип построения комплексного UCC-решения
OOO «Гедонизм радио» / ООО «Мэтрикс вейв» 3 2,766 Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне
ООО «Теллос технологии» 3 2,766 Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 – Tellos
ООО «Телепорт Русь» 4 2,6596 Построение пиринговой сети на основе российского софтверного решения Teleport Media для доставки видеоконтента, что позволило снизить затраты на традиционные CDN и потребности в закупке новых серверов
Номинация «Промышленность»
ООО «Илимский ЛТУС» 1 2,7971 Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 2 2,7143 Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»
ООО «Аксус-Самара» 3 2,4638 Модернизация телефонной сети ООО «РВК-Воронеж»
ООО «Труконф» 3 2,4615 Запуск автономного облака для корпоративной связи и совместной работы в ПАО «‎ММК»
ООО «Лаборатория Информационных Систем» 4 2,2857 Модернизация системы связи крупного промышленного предприятия, участвующего в выполнении ГОЗ
ООО «ПиЭлСи Технолоджи» 5 2,197 Серийный отечественный коммутатор для высокоавтоматизированной подстанции с поддержкой шины станции и шины процесса
ООО «Комрунет» 6 2,127 Организация оперативного подключения удаленных пользователей к инфраструктуре заказчика с использованием сетей общего доступа и организацией шифрованного канала на мобильном оборудовании пользователя
ООО «РТК» 7 2,0172 Полная замена устаревшей 11-летней системы связи на решения российских производителей с подключением современных линий связи и дополнительным функционалом (настройкой конференц-сервера, записи переговоров и автоматического оповещения)
Номинация «Энергетика»
ООО «НПФ Мультиобработка» 1 2,8772 Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP-протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200.
ООО «Лаборатория Информационных Систем» 2 2,7414 Модернизация сети связи энергетической компании с интеграцией диспетчерской и центра обработки вызовов
ООО «Комьюнит Сервис» 3 2,4902 Полная модернизация распределенной сети предприятия в рамках области (38 узлов связи)
ООО «Комрунет» 4 2,4655 Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования
ООО «САТЕЛ» 5 2,3571 Построение телекоммуникационной инфраструктуры «Россети Сибирь» на платформе РТУ
Номинация «Силовые структуры»
ООО «ПРОТЕЙ-СТ» 1 2,6721 Организация защищенной резервируемой видеоконференцсвязи для федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему учреждений на территории всей Российской Федерации
ООО «Аксус-Самара» 2 2,6333 Внедрение современных систем телефонии, оповещения и записи разговоров для нужд МВД России
ООО «Комьюнит Сервис» 3 2,2167 Комплексный проект по внедрению систем аудиофиксации на открытом пространстве России
Номинация «Транспорт»
ООО «Комьюнит Сервис» 1 2,8167 Поставка и монтаж ПНР-систем аудиофиксации

Ссылка на фото форума

https://cloud.mail.ru/public/WwA3/NvchaHeAB

Пресс-релизы проектов

https://drive.google.com/drive/folders/15DqHMRcO8pjJv3tBMVDzRgt5d6_779dn?usp=sharing

Токен: Pb3XmBtzt1N6DqUhf6SHrkpucVoZyQs5ZB7GCkvРекламодатель: АО «ЭКСПОЦЕНТР»ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153Сайт: https://www.sviaz-expo.ru/

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