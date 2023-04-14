Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций»

12 апреля завершился конкурс отраслевых проектов в области связи, который собрал и определил лучшие российские практики по обновлению или модернизации средств связи в органах управления и на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства. Конкурс проходил в рамках выставки «Связь-2023».

В состав экспертного жюри вошли представители корпоративных, государственных и силовых структур, отвечающих за обновление систем связи в подведомственных организациях, профильных общественных объединений и провайдеров связи.

Организатор конкурса – АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторы конкурса – производитель российских телекоммуникационных систем «Агат-РТ» и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «Нетвелл».

В финал конкурса вышло 33 проекта. Каждый из них оценивался по следующим критериям.

Вклад российских разработок в ядро проекта (0–3 балла)

Уникальность технического решения (0–3 балла)

Комплексность решения / сложность внедрения (0–5 баллов)

Оценка заказчика (0–1 балл)

Доработка оборудования или ПО под нужды заказчика (0–3 балла)

Обучение заказчика (0–1 балл)

Срок гарантийного обслуживания (0–3 балла)

Потенциал тиражируемости (0–5 баллов)

Максимальный балл по критерию «Потенциал тиражируемости» (от 4 до 5 баллов) получили следующие проекты.

Номинация «Госуправление»

ООО «НТЦ Галэкс» / Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области

Номинация «Промышленность»

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» / Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»

/ Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС» ООО «Илимский ЛТУС» / Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»

Номинация «Энергетика»

ООО «Комрунет» / Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования

Номинация «Инновации»

OOO «Гедонизм радио» (ООО «Мэтрикс вейв») / Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне

/ Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне ООО «ДАТАРК» / Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK

/ Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK ООО «Теллос технологии» / Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 – Tellos

Номинация «Транспорт»

ООО «Комьюнит Сервис» / Поставка и монтаж ПНР-систем аудиофиксации

Победители определялись по итогам сравнения среднего балла. Максимально возможный балл составлял 3,25.

Места распределились следующим образом.

Компания Место Средний балл Название проекта Номинация «Госуправление» ООО «НТЦ Галэкс» 1 2,6076 Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области ПАО «Ростелеком» 2 2,481 Модернизация системы ведомственной телефонной связи в рамках импортозамещения для муниципального образования ООО «Юг-Бизнес-Софт» 3 2,3544 Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности ООО «ИВКС» (IVA Technologies) 4 2 Создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России ООО «Комрунет» 5 1,859 Обеспечение защищенных каналов связи для передачи информации о застрахованных лицах в рамках государственной информационной системы Номинация «Здравоохранение» ООО «Комрунет» 1 2,5641 Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы. ООО «Юг-Бизнес-Софт» 2 2,2152 Проект по поставке, настройке и запуску системы call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения кампании по вакцинации населения от COVID-19 путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию ООО «ФЛАТ» 3 2,038 Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса города Москвы ООО «Антарес» 4 1,8194 Создание телекоммуникационной платформы Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Курске и Курской области ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ» 5 1,6076 Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного call-центра в системе здравоохранения Номинация «Наука и образование» ООО «Лаборатория Информационных Систем» 1 2,7317 Модернизация системы связи ИПФ РАН (ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук») Номинация «Инновации» ООО «ДАТАРК» 1 2,9362 Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (AUXO) 2 2,8085 Модульный принцип построения комплексного UCC-решения OOO «Гедонизм радио» / ООО «Мэтрикс вейв» 3 2,766 Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне ООО «Теллос технологии» 3 2,766 Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 – Tellos ООО «Телепорт Русь» 4 2,6596 Построение пиринговой сети на основе российского софтверного решения Teleport Media для доставки видеоконтента, что позволило снизить затраты на традиционные CDN и потребности в закупке новых серверов Номинация «Промышленность» ООО «Илимский ЛТУС» 1 2,7971 Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец» ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 2 2,7143 Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС» ООО «Аксус-Самара» 3 2,4638 Модернизация телефонной сети ООО «РВК-Воронеж» ООО «Труконф» 3 2,4615 Запуск автономного облака для корпоративной связи и совместной работы в ПАО «‎ММК» ООО «Лаборатория Информационных Систем» 4 2,2857 Модернизация системы связи крупного промышленного предприятия, участвующего в выполнении ГОЗ ООО «ПиЭлСи Технолоджи» 5 2,197 Серийный отечественный коммутатор для высокоавтоматизированной подстанции с поддержкой шины станции и шины процесса ООО «Комрунет» 6 2,127 Организация оперативного подключения удаленных пользователей к инфраструктуре заказчика с использованием сетей общего доступа и организацией шифрованного канала на мобильном оборудовании пользователя ООО «РТК» 7 2,0172 Полная замена устаревшей 11-летней системы связи на решения российских производителей с подключением современных линий связи и дополнительным функционалом (настройкой конференц-сервера, записи переговоров и автоматического оповещения) Номинация «Энергетика» ООО «НПФ Мультиобработка» 1 2,8772 Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP-протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200. ООО «Лаборатория Информационных Систем» 2 2,7414 Модернизация сети связи энергетической компании с интеграцией диспетчерской и центра обработки вызовов ООО «Комьюнит Сервис» 3 2,4902 Полная модернизация распределенной сети предприятия в рамках области (38 узлов связи) ООО «Комрунет» 4 2,4655 Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования ООО «САТЕЛ» 5 2,3571 Построение телекоммуникационной инфраструктуры «Россети Сибирь» на платформе РТУ Номинация «Силовые структуры» ООО «ПРОТЕЙ-СТ» 1 2,6721 Организация защищенной резервируемой видеоконференцсвязи для федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему учреждений на территории всей Российской Федерации ООО «Аксус-Самара» 2 2,6333 Внедрение современных систем телефонии, оповещения и записи разговоров для нужд МВД России ООО «Комьюнит Сервис» 3 2,2167 Комплексный проект по внедрению систем аудиофиксации на открытом пространстве России Номинация «Транспорт» ООО «Комьюнит Сервис» 1 2,8167 Поставка и монтаж ПНР-систем аудиофиксации

Ссылка на фото форума

https://cloud.mail.ru/public/WwA3/NvchaHeAB

Пресс-релизы проектов

https://drive.google.com/drive/folders/15DqHMRcO8pjJv3tBMVDzRgt5d6_779dn?usp=sharing

