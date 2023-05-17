«Бизнескомпьютер» и «Новел СПб» создали совместный центр компетенций по вопросам ведения региональных раковых регистров и повышения качества передачи данных

«Бизнескомпьютер» и «Новел СПб» создали совместный центр компетенций по вопросам ведения региональных раковых регистров и повышения качества передачи данных.

Использование популяционных раковых регистров играет большую роль в анализе деятельности и состояния здравоохранения как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта РФ. Сложившаяся в России государственная система регистрации злокачественных новообразований на базе онкодиспансеров является хорошо зарекомендовавшей себя практикой. Несмотря на то, что такой подход используется в стране давно, до сих пор существуют проблемы с качеством формируемой статистики. Внедрение же вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) «Онкология» поставило новые задачи перед врачами-онкологами и разработчиками программных систем, обеспечивающих функционирование ракового регистра: автоматизация ввода данных и повышение их качества.

Для решения задач повышения качества данных региональных раковых регистров, а также данных структурированных медицинских документов (СЭМД) ВИМИС «Онкология» компании «Бизнескомпьютер», разработчика региональной онкологической системы ОНКОР, использующейся в 11 регионах России, и «Новел СПб», разработчика популяционного ракового регистра, использующейся в 17 регионах России, создали совместный центр компетенций.

Благодаря совместной работе в систему ОНКОР был встроен модуль качества данных, разработанный специалистами «Новел СПб», который существенно повышает качество формируемой статистики за счет введения дополнительных проверок в соответствии с требованиями Международного агентства по изучению рака (МАИР). К таким проверкам, например, относится контроль несовместимых или редких сочетаний демографических данных пациента и данных о его заболевании и проведенном лечении. В планы компаний входит развитие совместного решения.

Компании имеют успешный опыт совместного внедрения ракового регистра в Краснодарском крае.

В рамках работы совместного центра компетенций компании «Бизнескомпьютер» и «Новел СПб» и дальше будут продолжать обмениваться опытом для решения важных задач и реализации совместных проектов в области мониторинга онкологической ситуации.