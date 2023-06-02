Эксперты Sitronics Group поделятся практическим опытом реализации проектов для государства и бизнеса на «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров»

20 июня в Москве лидеры цифровой трансформации России соберутся на одной из крупнейших ИТ-площадок, чтобы поделиться опытом и обсудить практики решения сложных задач и накопившиеся вопросы. Многопрофильный ИТ-разработчик Sitronics Group расскажет о разработке российского ПО для замены западного в сжатые сроки, поделится опытом внедрения интеллектуальных систем автоматизированного сбора и учета данных, о платформенных решениях для управления логистическими процессами, а также о Единой платформе цифровых сервисов Северного морского пути.

Sitronics Group внедряет интеллектуальную систему учета электроэнергии в Новосибирске. В многоквартирных домах (МКД) более 9,6 тысяч интеллектуальных приборов учета (ПУ) и подключит к сети около 20 тысяч устройств в новостройках. ПУ будут передавать данные в реальном времени в IoT-платформу, что позволит ресурсоснабжающей организации обеспечить онлайн контроль работоспособности устройств, сокращение издержек на снятие показаний, отключение недобросовестных потребителей, а также сократит расходы жителей многоквартирных домов (МКД) на оплату общедомовых нужд.

Кроме того, разработчики Sitronics Group поделятся опытом реализации масштабного проекта по созданию Единой платформы цифровых сервисов для Северного морского пути. Здесь ИТ-разработчик выступил технологическим партнером АО «Гринатом».

«Главной задачей было создать цифровую экосистему, которая будет оказывать необходимый перечень услуг всем участникам морских операций в акватории СМП. Единая цифровая платформа состоит из 9 подсистем призванных обеспечить круглогодичную диспетчеризацию и мониторинг всего судоходства в акватории СМП, организацию безопасной круглогодичной навигации по акватории СМП, контроль за экологической безопасностью, повышение эффективности использования ледокольного флота, увеличение точности планирования проводок судов, предоставление актуальной навигационной, гидрографической, пространственной и гидрометеорологический информации», — сказал исполнительный директор Дирекции логистических решений Sitronics Group Александр Атюкин.

Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для «умного города», безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.