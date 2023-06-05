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Aeromotus открыла образовательный центр «Воздух» для подготовки специалистов в области промышленных беспилотных технологий

Интегратор беспилотных решений и официальный дилер DJI, компания Aeromotus, открыла образовательный лицензированный центр «Воздух» для подготовки специалистов в области промышленных беспилотных технологий.

Многие компании уже на практике убедились в преимуществах применения беспилотников (БПЛА) для выполнения своих задач. Это строительный, энергетический и нефтегазовый сектора, спасательные и пожарные службы, научная деятельность и экология, агросектор, горная промышленность и др.

Проходить курсы и обучиться профессии оператора квадрокоптера в центре «Воздух» могут как специалисты, так и слушатели без специального образования.

Программы обучения подойдут для повышения квалификации в сфере геодезии и картографии, маркшейдерии, для инженеров нефтегазовой отрасли, инженеров строительных специальностей (в том числе изыскателей) энергетиков, экологов, научных исследователей в области естествознания, специалистов агропредприятий, спасателей и сотрудников пожарных служб.

Центр «Воздух» проводит обучение по трем направлениям: оператор БПЛА/дрона (ПО); дроны в геодезии, маркшейдерии и кадастре (ДПО); 3D-моделирование и построение цифровых моделей рельефа (ДПО).

Занятия в центре ведут преподаватели со специализированным образованием и обширным опытом внедрения беспилотных решений для промышленных и коммерческих предприятий, научных центров.

При прохождении обучения по программам центра сделан акцент на практические занятия для приобретения опыта уверенного пилотирования и программной обработки для последующего самостоятельного выполнения полетных миссий. Обучающиеся получают навыки пилотирования дрона, создания ортофопланов на основе собранных данных, создания ЦМР и ЦММ, выполнения необходимых измерений по моделям, построение карт глубины, полигональных моделей, расчета достоверности плотного облака точек и др.

Центр «Воздух» оснащен беспилотным оборудованием, среди которого промышленная серия компактных и мощных дронов Mavic 3E и Mavic 3T, Matrice 300 RTK с подвесами P1 и L1,Phantom 4 RTK для высокоточного картографирования, беспилотники с мультиспектральными датчиками Mavic 3M и Phantom 4 Multispectral. Для обработки данных используется востребованное современное ПО – DJI Terra, Agisoft Metashape, UGCS, Teofly, Lichi, Autel Explorer, DJI GS RTK и DJI Pilot 2.

При проведении корпоративного обучения, курс выстраивается с учетом индивидуальных профессиональных запросов предприятия и задач, для которых будут использованы дроны. Подбирается оптимальное оборудование и ПО. Обучение в центре доступно как для юридических, так и для физических лиц. Во втором случае для прохождения курса формируются группы.

По итогам обучения центр «Воздух» выдает Удостоверение о повышении квалификации или Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с выгрузкой документа в ФИС ФРДО.

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